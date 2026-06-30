ООН рекомендовала Латвии полностью реализовать Стамбульскую конвенцию
ООН положительно оценила прогресс Латвии в сфере прав человека, однако призвала власти полностью реализовать Стамбульскую конвенцию и продолжить борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Организация Объединенных Наций рекомендовала Латвии обеспечить полную и эффективную реализацию Стамбульской конвенции. Это следует из подготовленного Министерством иностранных дел Латвии информационного доклада, который во вторник концептуально поддержало правительство.
В ходе четвертого цикла Универсального периодического обзора ООН Латвия получила 243 рекомендации в области прав человека. В обсуждении приняли участие представители 80 государств — членов ООН. В целом страны-участницы положительно оценили достижения Латвии в укреплении прав человека. В числе наиболее значимых шагов были отмечены ратификация Стамбульской конвенции, продвижение гендерного равенства, создание института партнерства, меры по социальной интеграции и работа в сфере общественной сплоченности.
Наиболее часто в рекомендациях подчеркивалась необходимость продолжать борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.
Кроме того, государства — члены ООН рекомендовали Латвии уделить особое внимание противодействию языку ненависти и преступлениям на почве ненависти, предотвращению дискриминации, защите прав детей и людей с инвалидностью, борьбе с торговлей людьми, обеспечению гендерного равенства, социальной интеграции, а также защите прав национальных меньшинств, мигрантов, беженцев, просителей убежища и ЛГБТ-сообщества. В рекомендациях также отмечена важность обеспечения доступности процедур предоставления убежища.
11 мая рабочая группа Универсального периодического обзора ООН рассмотрела национальный доклад Латвии о работе в сфере защиты прав человека за период с 2021 по 2025 год. Документ был подготовлен межведомственной рабочей группой под руководством Министерства иностранных дел и после утверждения правительством направлен в ООН. 15 мая рабочая группа официально утвердила рекомендации для Латвии.
Для подготовки итогового доклада о Латвии и обобщения рекомендаций по жребию была сформирована группа докладчиков из трех государств — Доминиканской Республики, Франции и Пакистана. До рассмотрения национального доклада свои вопросы Латвии направили Бельгия, Канада, Коста-Рика, Великобритания, Португалия, Словения, Испания, Германия и Швеция.
Теперь Латвии предстоит представить в ООН письменную позицию по всем полученным рекомендациям. Министерство иностранных дел уже обратилось к профильным министерствам и Генеральной прокуратуре с просьбой оценить каждую из рекомендаций и подготовить официальную позицию.
После утверждения документа Кабинетом министров Министерство иностранных дел обеспечит его перевод на английский язык и направит в ООН. Окончательный доклад рабочей группы по Латвии с приложенной позицией латвийской стороны планируется утвердить на 63-й сессии Совета ООН по правам человека, которая состоится в сентябре.