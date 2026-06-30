ООН рекомендовала Латвии полностью реализовать Стамбульскую конвенцию

11 мая рабочая группа Универсального периодического обзора ООН рассмотрела национальный доклад Латвии о работе в сфере защиты прав человека за период с 2021 по 2025 год. Документ был подготовлен межведомственной рабочей группой под руководством Министерства иностранных дел и после утверждения правительством направлен в ООН. 15 мая рабочая группа официально утвердила рекомендации для Латвии.