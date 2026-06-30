"Перешлите это Домбраве и Пунтулису": политикам напомнили, что "русский дух" есть и у Национального театра Латвии
В контексте недавних споров вокруг Театра Чехова латвийский политик и общественный деятель Марис Межалс напомнил, что нынешний Латвийский национальный театр когда-то был Русским театром, но именно в этом здании в 1918 году провозгласили независимость Латвии.
После того как стало известно, что распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса об исключении русского языка из публичного пространства культурных учреждений может осложнить работу двух театров, дискуссия вокруг этого решения продолжает набирать обороты.
В спор вмешался латвийский политик и общественный деятель Марис Межалс, который опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, напомнив об истории нынешнего здания Латвийского национального театра.
«Дети, учите историю, ФАКТЫ! Перешлите это своим друзьям из Национального объединения, Пунтулису, Домбраве и всем остальным, у кого фобия перед русским языком», — написал Межалс.
Политик отметил, что нынешнее здание Латвийского национального театра было построено в 1902 году по проекту архитектора Августа Рейнберга как Второй городской театр Риги. По его словам, сохранились исторические открытки, на которых здание обозначено как «Латышско-русский театр» и «Русский театр», поскольку в разные годы там выступали как латышские, так и русские театральные труппы.
«И да — как ни удивительно, именно в этом здании 18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская Республика, и никто не боялся "ауры русского языка" только потому, что там ставились спектакли на русском языке», — заявил политик.
В завершение своей публикации Межалс задал подписчикам вопрос: «Что вы думаете об этой нездоровой возне вокруг надписей на русском языке? У нас больше нет других проблем?!»
Ранее Otkrito.lv сообщал, что прямо на здании Латвийского национального театра можно увидеть изображение Александра Пушкина. Правда, большую часть времени эту часть барельефа здания не видно, потому что его закрывают плакаты с рекламой представлений.
Пользователи разделились во мнениях
Публикация вызвала оживленную дискуссию. Многие поддержали позицию политика, посчитав, что нынешняя языковая политика зашла слишком далеко.
Одна из пользовательниц написала:
«Эта детская возня вокруг русского языка отражает лишь ограниченность власти и нездоровые амбиции. Зло не имеет языка. Зло — это поступки конкретных людей. Сейчас Пунтулис — это не смелость. Сейчас Пунтулис — это зло и позор для латышей».
Другие отмечали, что историю необходимо уважать. «История — величина неизменная, ее нужно уважать», — говорится в одном из комментариев. Еще один пользователь назвал происходящее «очередным оболваниванием народа и расколом общества».
Некоторые комментаторы указывали, что проблема не в существовании русского языка, а в попытках политиков заработать очки перед выборами.
«Хватит жить прошлым, стройте будущее государства», — призвала одна из участниц обсуждения.
Противники напомнили о русификации
Однако многие пользователи категорически не согласились с аргументами Межалса. Некоторые напомнили, что в начале XX века Латвия входила в состав Российской империи, поэтому существование Русского театра не было случайностью.
«Первый театр был немецким, второй — русским. В то время, когда строили это здание, собственного латышского театра в Российской империи не предусматривалось. Это никому ни о чем не говорит», — написал один из участников обсуждения.
Другие напомнили о политике русификации. «Полиция и армия тогда тоже были русскими. О попытках русификации латышей во времена империи господин Межалс, конечно, ничего не слышал», — говорится в одном из комментариев.
Еще один пользователь написал, что речь идет не о страхе перед русским языком, а о нежелании допустить навязывание языка, как это происходило во времена Российской империи и позднее.
Также звучало мнение, что именно российские власти в свое время не позволяли создать отдельный латышский театр.