"Перешлите это Домбраве и Пунтулису": политикам напомнили, что "русский дух" есть и у Национального театра Латвии

Политик отметил, что нынешнее здание Латвийского национального театра было построено в 1902 году по проекту архитектора Августа Рейнберга как Второй городской театр Риги. По его словам, сохранились исторические открытки, на которых здание обозначено как «Латышско-русский театр» и «Русский театр», поскольку в разные годы там выступали как латышские, так и русские театральные труппы.