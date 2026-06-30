Дело о замерзшем 2-летнем Андрее в Латгале прекращено - обвиняемая мать умерла
Трагическое дело, потрясшее Латвию, завершилось не менее трагично: уголовный процесс в отношении матери двухлетнего мальчика прекращен из-за смерти обвиняемой.
Латгальский районный суд направил информацию в Информационный центр Министерства внутренних дел о том, что уголовное дело, связанное со смертью ребенка, возвращено из суда апелляционной инстанции и не подлежит исполнению, поскольку обвиняемая умерла.
В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в противоправном причинении смерти по неосторожности, а также в жестоком обращении с несовершеннолетним. По совокупности преступлений ей было назначено наказание в виде двух лет, девяти месяцев и 28 дней лишения свободы. В срок наказания были зачтены двое суток, которые женщина провела под стражей после задержания.
Кроме того, суд постановил взыскать с женщины в пользу потерпевшего — отца ребенка — компенсацию в размере 2900 евро.
Как уточнили в прокуратуре, прокурор просила назначить окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы, а также двух лет пробационного надзора.
Как ранее сообщалось, 1 февраля прошлого года в Ленджской волости Резекненского края обвиняемая вместе с другими людьми употребляла алкоголь и не обеспечила необходимый присмотр за своим малолетним сыном.
Согласно обвинению, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная, что ее сын в возрасте одного года и 11 месяцев уже активно ходит и поэтому нуждается в постоянном присмотре, не предприняла никаких действий, чтобы лишить ребенка свободного доступа к находившимся в доме алкогольным напиткам, а также возможности беспрепятственно и бесконтрольно выйти из дома.
По данным обвинения, проснувшись после дневного сна, мальчик из-за халатности матери свободно добрался до алкоголя, находившегося в доме, а затем один вышел на улицу во время метели без обуви и верхней одежды.
Ребенок длительное время находился на улице в беспомощном состоянии, испытывая сильный стресс и переохлаждение. Поздно вечером мальчика нашли под снегом без признаков жизни.
В ходе следственных действий было установлено, что в организме ребенка также находился алкоголь, сообщили в прокуратуре.