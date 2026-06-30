Дело о замерзшем 2-летнем Андрее в Латгале прекращено - обвиняемая мать умерла

В прошлом году Латгальский районный суд приговорил мать мальчика к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в противоправном причинении смерти по неосторожности, а также в жестоком обращении с несовершеннолетним. По совокупности преступлений ей было назначено наказание в виде двух лет, девяти месяцев и 28 дней лишения свободы. В срок наказания были зачтены двое суток, которые женщина провела под стражей после задержания.