Не только Bolt: в Латвии запускают новое приложение Smile Taxi с поддержкой диспетчера 24/7

Услугу планируется предоставлять на всей территории Латвии, предлагая открытую платформу сотрудничества для местных и региональных таксомоторных перевозчиков. Сейчас у компании уже заключены договоры с несколькими поставщиками услуги. При подключении новых латвийских партнеров и лицензированных водителей общее число автомобилей на платформе планируется увеличить до более чем 500, обеспечив единые стандарты качества и стабильную доступность по всей стране.