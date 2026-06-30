Не только Bolt: в Латвии запускают новое приложение Smile Taxi с поддержкой диспетчера 24/7
В июне 2026 года Автотранспортная дирекция (ATD) зарегистрировала в Информационной базе автоперевозчиков новое мобильное приложение для предоставления услуг такси — Smile Taxi.
Услугу планируется предоставлять на всей территории Латвии, предлагая открытую платформу сотрудничества для местных и региональных таксомоторных перевозчиков. Сейчас у компании уже заключены договоры с несколькими поставщиками услуги. При подключении новых латвийских партнеров и лицензированных водителей общее число автомобилей на платформе планируется увеличить до более чем 500, обеспечив единые стандарты качества и стабильную доступность по всей стране.
Конкурентное преимущество Smile Taxi — круглосуточная поддержка операторов. В отличие от полностью автоматизированных иностранных платформ, где пассажиры и водители в проблемных ситуациях зависят от цифровых решений, а не от прямой помощи человека, диспетчерский центр Smile Taxi в режиме реального времени контролирует каждую поездку, гарантируя высокий уровень безопасности, контроль качества и немедленную помощь в любой ситуации.
ATD напоминает, что перевозчикам, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки на легковых автомобилях, разрешено принимать вызовы пассажиров только через мобильные приложения поставщиков услуг, зарегистрированных в ATD. Для таксомоторных перевозчиков это один из способов получения вызова пассажира — наряду с вызовом по телефону, наймом такси на улице или на стоянке такси.
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