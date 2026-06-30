Красивые фото, низкая цена и пустой адрес: как туристов обманывают с жильем для отпуска
Сезон отпусков все чаще начинается не с чемодана, а с тревожной проверки: настоящее ли жилье, которое человек только что нашел в соцсетях? В СМИ и в предупреждениях профильных организаций снова пишут о росте мошенничества с отпускной арендой.
The Guardian 29 июня сообщил, что туристов предупреждают о фейковых объявлениях об аренде жилья в соцсетях. По данным, на которые ссылается издание, треть путешественников заметили рост подозрительного туристического контента, а эксперты советуют проверять фотографии через обратный поиск и сверять расположение объекта на онлайн-картах.
Проблема не новая, но летом она становится особенно опасной: люди ищут жилье в спешке, хорошие варианты быстро заканчиваются, цены растут, и предложение «чуть дешевле, но надо оплатить сегодня» начинает выглядеть не подозрительно, а почти спасительно. Именно на это и рассчитывают мошенники.
Британская туристическая ассоциация ABTA объясняет: мошенничество с отпускными бронированиями — это ситуация, когда человек платит за поездку, жилье или перелет, а потом выясняет, что оплаченной услуги не существует. Среди распространенных схем организация называет фейковые сайты, взломанные реальные аккаунты и поддельные объявления на сайтах и в соцсетях.
Как работает такая схема? Чаще всего мошенники берут фотографии настоящего отеля, апартаментов или виллы с другого сайта и выдают объект за свой. Объявление оформляют аккуратно: красивые снимки, убедительное описание, иногда даже фальшивые отзывы. Цена обычно заметно привлекательнее, чем у похожих вариантов, но не настолько низкая, чтобы сразу вызвать подозрение.
Дальше начинается давление. «Есть еще несколько желающих», «бронь держим только до вечера», «нужно внести депозит», «через платформу дороже, давайте напрямую». Если человек соглашается, его просят перевести деньги банковским переводом, через сервис денежных переводов или другим способом, который потом сложно оспорить. Британский центр Report Fraud прямо указывает, что мошенники могут использовать украденные изображения жилья и просить оплату наличными или переводом, который трудно отследить и вернуть.
Иногда обман вскрывается сразу после оплаты: «хозяин» перестает отвечать, профиль исчезает, ссылка больше не открывается. Но бывает и хуже — человек приезжает в другой город или страну, с чемоданом и детьми, и только на месте узнает, что его имени нет в бронировании. Report Fraud описывает именно такие случаи: турист может обнаружить в аэропорту, что билета нет, или у отеля, что бронирование не оформлено.
Отдельная опасность — объявления, которые выглядят не как грубая подделка, а как почти настоящая сделка. MoneySavingExpert в материале о туристических мошенничествах приводил типичные сценарии: роскошная вилла со скидкой «из-за недавней отмены», коттедж на популярной платформе дешевле рынка или «последние места» на глэмпинге, найденные через соцсети. По данным Action Fraud, в прошлом году в Великобритании на мошенничестве с туристическими бронированиями потеряли более 11 млн фунтов, а больше всего сообщений о таких случаях поступало в июле.
Схемы становятся сложнее еще и потому, что мошенники не всегда создают подозрительные сайты с нуля. Иногда они используют доверие к уже известным платформам. TechRadar со ссылкой на исследование Saily и NordStellar писал, что мошенническая активность, связанная с Airbnb, выросла в 30 раз с первой половины 2023 года. По данным исследователей, преступники все чаще пытаются использовать не фальшивые профили, а взломанные реальные аккаунты хозяев с отзывами, историей бронирований и высоким уровнем доверия.
Из-за этого старое правило «если сайт известный, значит, все безопасно» уже не всегда работает. В ряде случаев человек может общаться внутри знакомой платформы и все равно попасть в ловушку, если аккаунт был скомпрометирован или если его убеждают перейти на стороннюю ссылку, в мессенджер или оплату вне официальной системы.
Самые частые тревожные признаки выглядят так: цена заметно ниже похожих вариантов, владелец торопит с оплатой, просит перевести деньги напрямую, не хочет общаться через официальную платформу, отказывается показать жилье по видеосвязи, в объявлении нет нормальных отзывов или они выглядят однотипно. Подозрение должны вызвать и ситуации, когда фотографии кажутся слишком глянцевыми, адрес указан расплывчато, а объект невозможно нормально найти на карте.
Проверка не гарантирует стопроцентной защиты, но снижает риск. Эксперты советуют сделать обратный поиск по фотографиям: если тот же дом уже размещен на другом сайте, в другой стране или с другим названием, это серьезный сигнал. Стоит сверить адрес с картой, посмотреть, совпадает ли фасад здания с фотографиями, поискать отзывы на независимых ресурсах и проверить, действительно ли компания или агентство существуют. ABTA отдельно советует проверять легитимность сайта, обращать внимание на похожие, но измененные домены и не переводить деньги напрямую на счет частного лица.
Самое безопасное правило — не уходить из официальной системы бронирования. Если объект найден на платформе, переписка и оплата должны оставаться там же. Просьбы перейти в WhatsApp, Telegram, email или оплатить «без комиссии» напрямую почти всегда должны насторожить. TechRadar также отмечает рекомендации держать общение внутри платформы, избегать внешних способов оплаты и проверять привлекательные объявления через обратный поиск изображений.
Если деньги уже переведены и появились сомнения, действовать нужно быстро. В первую очередь стоит прекратить общение с подозрительным продавцом, связаться с банком и попытаться остановить или оспорить платеж. Нужно сохранить все доказательства: переписку, скриншоты объявления, номер счета, ссылки, имя профиля, подтверждения платежа. Quilter в рекомендациях по туристическим мошенничествам также советует сразу обращаться в банк, сообщать о мошенничестве в профильные службы и менять пароли, если человек передавал личные данные.