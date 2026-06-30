Красивые фото, низкая цена и пустой адрес: как туристов обманывают с жильем для отпуска

Иногда обман вскрывается сразу после оплаты: «хозяин» перестает отвечать, профиль исчезает, ссылка больше не открывается. Но бывает и хуже — человек приезжает в другой город или страну, с чемоданом и детьми, и только на месте узнает, что его имени нет в бронировании. Report Fraud описывает именно такие случаи: турист может обнаружить в аэропорту, что билета нет, или у отеля, что бронирование не оформлено.