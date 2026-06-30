Недалеко от Риги откроют 8 бомбоубежищ. Жителям напомнили, что их можно обустраивать и на свои деньги
Самоуправление Кекавского края заключило договор со строительной компанией Trest Būve, чтобы в ближайшее время приступить к переоборудованию восьми муниципальных объектов в убежища третьей категории. Проект стоит более 366 тысяч евро.
В рамках проекта будут отремонтированы и оборудованы помещения в восьми муниципальных объектах. Места для убежищ выбраны на основании обследований, проведенных Государственной пожарно-спасательной службой, и ее рекомендаций. В соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров, перечень конкретных объектов относится к информации ограниченного доступа.
Помимо переоборудования помещений планируется приобрести необходимое для гражданской обороны оборудование: мобильные туалеты, сиденья, альтернативные источники электроснабжения, стойки для питьевой воды, инструменты для расчистки помещений и другое оснащение, необходимое для кратковременного пребывания людей.
Самоуправление Кекавского края также подало заявку на финансирование создания еще пяти убежищ третьей категории. Решение о выделении финансирования примет Кабинет министров.
Одновременно самоуправление напоминает, что жителям Кекавского края доступно муниципальное софинансирование для создания мест укрытия в многоквартирных жилых домах. Средства можно получить на приобретение оборудования и проведение работ по оборудованию убежища в подвале, подземном или цокольном этаже дома, включая покупку металлических дверей, автономного освещения, биотуалетов, сидений, аптечек первой помощи, дымовых извещателей и датчиков углекислого газа.
Убежище третьей категории представляет собой помещение в подвале, подземном или цокольном этаже существующего здания, которое можно приспособить для кратковременной защиты людей в случае угрозы. Такое помещение должно иметь площадь не менее 20 квадратных метров, несущие конструкции из железобетона, каменной или кирпичной кладки, не быть подверженным затоплению и не содержать магистральных инженерных сетей. В помещении должны быть обеспечены доступ, освещение, вентиляция, возможность закрыть окна и другие проемы, а также минимальный набор оборудования для кратковременного пребывания людей. У входа должна быть размещена табличка «Убежище».
Всего в Кекавском крае определено 24 места размещения убежищ. Их расположение жители могут посмотреть на сайте Государственной пожарно-спасательной службы 112.lv или в мобильном приложении 112, где этот список регулярно обновляется.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Вентспилсе построят бомбоубежища, но попасть в них смогут лишь немногие жители города.