Недалеко от Риги откроют 8 бомбоубежищ. Жителям напомнили, что их можно обустраивать и на свои деньги

Убежище третьей категории представляет собой помещение в подвале, подземном или цокольном этаже существующего здания, которое можно приспособить для кратковременной защиты людей в случае угрозы. Такое помещение должно иметь площадь не менее 20 квадратных метров, несущие конструкции из железобетона, каменной или кирпичной кладки, не быть подверженным затоплению и не содержать магистральных инженерных сетей. В помещении должны быть обеспечены доступ, освещение, вентиляция, возможность закрыть окна и другие проемы, а также минимальный набор оборудования для кратковременного пребывания людей. У входа должна быть размещена табличка «Убежище».