В Риге вода достигла +20 и выше.
В Латвии
Сегодня 11:44
Вода в местах для купания Риги прогрелась до +25 градусов
В Риге во всех официальных местах для купания вода прогрелась до +20 и выше, а в Бабелитисе и вовсе достигла почти тропических +25.
Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла +20 и более градусов, сообщили в Рижской муниципальной полиции.
В Кишэзерсе и Вакарбулли температура воды составляет +21 градус.
Более прохладная вода в Вецаки и в Даугаве на Румбуле, где температура воды составляет +20 градусов.