Вода в местах для купания Риги прогрелась до +25 градусов
Фото: LETA
В Риге вода достигла +20 и выше.
В Латвии

Вода в местах для купания Риги прогрелась до +25 градусов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Риге во всех официальных местах для купания вода прогрелась до +20 и выше, а в Бабелитисе и вовсе достигла почти тропических +25.

Во всех официальных местах для купания в Риге температура воды достигла +20 и более градусов, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

Самая теплая вода в озере Бабелитис, где температура воды достигла +25 градусов.

В Даугаве у Луцавсалы температура воды достигла + 23 градусов, а на Кипсале +22 градусов.

В Кишэзерсе и Вакарбулли температура воды составляет +21 градус.

Более прохладная вода в Вецаки и в Даугаве на Румбуле, где температура воды составляет +20 градусов.

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