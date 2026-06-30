Жара ударит по кошелькам: эксперты предупредили о росте цен на продукты питания
Как показывают исследования Европейского центрального банка (ЕЦБ), экстремальная жара снижает экономическую активность и одновременно усиливает давление на цены на продовольствие. Об этом в своем комментарии сообщает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Волны жары в летние месяцы негативно влияют на экономику, поскольку высокие температуры ограничивают работоспособность людей и снижают деловую активность, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. Исследования показывают, что такие погодные условия могут сократить региональную экономическую активность в среднем примерно на 1%, причем их последствия не являются краткосрочными — объем производства остается ниже прежнего уровня еще в течение нескольких лет после такого события. Согласно исследованиям, спустя четыре года после засухи объем регионального производства может быть на 3% ниже, а после наводнения — на 2,8% ниже.
Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает: «Волны жары больше не являются лишь сезонным вызовом — они становятся значительным фактором риска для экономики. Мы видим, что они одновременно влияют и на экономический рост, и на уровень цен, создавая дополнительную неопределенность для бизнеса. Согласно оценкам ЕЦБ, годовой рост сельскохозяйственного производства в большинстве регионов может снизиться на 1,9–7,6 процентного пункта, тогда как промышленность, особенно обрабатывающая промышленность в Восточной Европе и странах Балтии, пострадает в меньшей степени».
В сельском хозяйстве последствия изменения климата напрямую отражаются на росте цен на продукты питания. Экстремальные погодные явления уже в последние годы способствовали подорожанию таких товаров, как оливковое масло, какао и кофе, а наблюдения показывают, что в дальнейшем продовольственная инфляция также будет чувствительна к климатическим колебаниям.
"Согласно климатическим прогнозам ЕЦБ, волна жары, аналогичная той, что наблюдалась в 2022 году, к 2060 году может увеличить инфляцию цен на продукты питания на 1,8 процентного пункта. Это означает, что в будущем влияние волн жары на экономику и цены будет значительно сильнее, чем сегодня", - говорится в комментарии Карлиса Пургайлиса.