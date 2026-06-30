Жара ударит по кошелькам: эксперты предупредили о росте цен на продукты питания

Волны жары в летние месяцы негативно влияют на экономику, поскольку высокие температуры ограничивают работоспособность людей и снижают деловую активность, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. Исследования показывают, что такие погодные условия могут сократить региональную экономическую активность в среднем примерно на 1%, причем их последствия не являются краткосрочными — объем производства остается ниже прежнего уровня еще в течение нескольких лет после такого события. Согласно исследованиям, спустя четыре года после засухи объем регионального производства может быть на 3% ниже, а после наводнения — на 2,8% ниже.