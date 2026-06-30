"Кожа младенца уже посинела": полицейские рассказали тяжелые истории спасения детей

Одна женщина в одиночку воспитывала примерно пятилетнего сына. Семья переехала в Ригу, пытаясь начать новую жизнь. Несмотря на то что мать работала и делала все возможное для ребенка, им приходилось жить в маленькой съемной комнате в очень плохом состоянии и платить за нее несоразмерно высокую арендную плату. Дополнительной проблемой было отсутствие поддержки со стороны родственников.