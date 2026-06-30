Две 3-летние девочки ушли с территории детского сада в Бауске
В Бауске две 3-летние девочки в понедельник самостоятельно вышли с территории детского сада Pasaulīte. Их заметила местная жительница, после чего были вызваны ответственные службы.
Одна жительница Бауски в понедельник заметила двух 3-летних девочек за пределами территории дошкольного образовательного учреждения. Она сразу же сообщила об этом ответственным службам. В самоуправлении поясняют, что о ситуации была проинформирована муниципальная полиция Бауского края, а сотрудники учреждения также оперативно отреагировали и отправились за детьми.
После оценки произошедшего установлено, что ситуация возникла из-за того, что территория дошкольного образовательного учреждения на короткое время не была полностью закрыта. Отдел образования уже начал вводить дополнительные меры безопасности: с руководителями и сотрудниками дошкольных учреждений повторно обсудят правила безопасности и алгоритмы действий, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.
В самоуправлении также подчеркивают, что самое главное — дети находятся в безопасности.
В летний период в дошкольных образовательных учреждениях края работают дежурные группы, в которых могут находиться дети из разных групп. Поэтому, как утверждают в самоуправлении, особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности и организации присмотра за детьми.