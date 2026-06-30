Две 3-летние девочки ушли с территории детского сада в Бауске

Одна жительница Бауски в понедельник заметила двух 3-летних девочек за пределами территории дошкольного образовательного учреждения. Она сразу же сообщила об этом ответственным службам. В самоуправлении поясняют, что о ситуации была проинформирована муниципальная полиция Бауского края, а сотрудники учреждения также оперативно отреагировали и отправились за детьми.