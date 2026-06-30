Две 3-летние девочки ушли с территории детского сада в Бауске
Фото: Otkrito.lv
В Бауске проверяют безопасность после побега двух малышек из детсада.
Аварии и происшествия

Две 3-летние девочки ушли с территории детского сада в Бауске

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Бауске две 3-летние девочки в понедельник самостоятельно вышли с территории детского сада Pasaulīte. Их заметила местная жительница, после чего были вызваны ответственные службы.

Одна жительница Бауски в понедельник заметила двух 3-летних девочек за пределами территории дошкольного образовательного учреждения. Она сразу же сообщила об этом ответственным службам. В самоуправлении поясняют, что о ситуации была проинформирована муниципальная полиция Бауского края, а сотрудники учреждения также оперативно отреагировали и отправились за детьми.

После оценки произошедшего установлено, что ситуация возникла из-за того, что территория дошкольного образовательного учреждения на короткое время не была полностью закрыта. Отдел образования уже начал вводить дополнительные меры безопасности: с руководителями и сотрудниками дошкольных учреждений повторно обсудят правила безопасности и алгоритмы действий, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

В самоуправлении также подчеркивают, что самое главное — дети находятся в безопасности.

В летний период в дошкольных образовательных учреждениях края работают дежурные группы, в которых могут находиться дети из разных групп. Поэтому, как утверждают в самоуправлении, особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности и организации присмотра за детьми.

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