Две 3-летние девочки сами открыли ворота и вышли из детсада в Бауске
В Бауске две трехлетние девочки самостоятельно вышли с территории детского сада Pasaulīte: как выяснилось, им удалось открыть закрытые, но не зафиксированные ворота. Детей заметила местная жительница и сразу сообщила ответственным службам.
Одна жительница Бауски в понедельник заметила двух 3-летних девочек за пределами территории дошкольного образовательного учреждения Pasaulīte. Она сразу же сообщила об этом ответственным службам. В самоуправлении поясняют, что о ситуации была проинформирована муниципальная полиция Бауского края, а сотрудники учреждения также оперативно отреагировали и отправились за детьми.
После оценки произошедшего установлено, что ворота дошкольного учреждения были закрыты, однако детям удалось их открыть, поскольку они не были зафиксированы.
«После оценки произошедшего не установлено оснований для увольнения воспитательницы», — подчеркивают в самоуправлении.
Образовательное учреждение совместно с Отделом образования уже начало вводить дополнительные меры безопасности: с руководителями и сотрудниками дошкольных учреждений повторно обсудят правила безопасности и алгоритмы действий, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Сегодня учреждение принимает дополнительные меры безопасности, чтобы обеспечить как фиксацию, так и запирание калитки, тем самым усовершенствовав решения для максимальной безопасности детей.
В самоуправлении также подчеркивают, что самое главное — дети находятся в безопасности.
В летний период в дошкольных образовательных учреждениях края работают дежурные группы, в которых могут находиться дети из разных групп. Поэтому, как утверждают в самоуправлении, особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности и организации присмотра за детьми.