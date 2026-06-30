Женщина продала дом и переехала жить на круизные лайнеры: реальность оказалась не такой беззаботной

Еще одной проблемой являются тонкие стены кают. Линнел рассказала, что из-за плохой звукоизоляции часто слышит соседей, а иногда ей даже приходится класть подушку на голову, чтобы заснуть. По ее словам, этот фактор особенно важен для людей, которые планируют проводить много времени в своей каюте или высоко ценят тишину и личное пространство.