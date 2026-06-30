В Латвии осудили электрика, девять лет работавшего на российское ГРУ

Согласно обвинению, данное лицо с 2016 по 2025 год, руководствуясь идеологическими мотивами, добровольно сотрудничало с ГРУ и по его заданию незаконно собирало и напрямую передавало российской разведке сведения об аэродроме "Спилве", об условиях приобретения в Латвии предоплаченных карт мобильной связи, о военно-политических событиях в стране, о помощи Украине, о деятельности НАТО, а также о других актуальных событиях в оборонной сфере, сообщили в прокуратуре.