"Это не ок": премьер высказался о полицейском расследовании против киберэксперта Страздиньша

Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс в соцсетях во вторник утром. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанное экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиньшем в социальной сети X: "Вместо того чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс".