"Это не ок": премьер высказался о полицейском расследовании против киберэксперта Страздиньша
Кибератака на Latvijas valsts meži обрастает неожиданными поворотами: эксперт по кибербезопасности заявляет о начале уголовного процесса против него, а премьер-министр призывает не спешить с выводами, уверяя, что полиция действует профессионально.
Полиция делает свою работу и работает профессионально, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс в соцсетях во вторник утром. В видеообращении премьер прокомментировал события понедельника, в том числе написанное экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиньшем в социальной сети X: "Вместо того чтобы сказать мне спасибо, против меня начат уголовный процесс".
"Для меня самого это большой сюрприз. И на самом деле, зная, насколько профессионально он подходит к этим вопросам, это не ok", - прокомментировал премьер, одновременно призвав "не забегать вперед" и не делать преждевременных выводов.
Премьер заявил, что полиция делает свою работу и работает профессионально. Все будет выяснено, а в четверг состоится заседание комитета по информационным системам Кабинета министров, посвященное кибератаке на Latvijas valsts meži (LVM), извлеченным урокам, последствиям и решениям.
В связи с кибератакой на LVM Государственная полиция проверяет действия не связанного с инцидентом лица в рамках ранее начатого уголовного процесса, свидетельствует опубликованная полицией информация.
В понедельник полиция сообщила, что констатировала случай, когда некое лицо самовольно и несанкционированно выдавало себя за представителя LVM и от имени государственных учреждений без полномочий совершало действия, в том числе связывалось с предполагаемым киберпреступником и вело переговоры о потенциальной сумме выкупа за расшифровку данных.
Государственная полиция подчеркивает, что эти действия не были согласованы ни с одним из учреждений, участвующих в расследовании инцидента. Также полиция указывает, что упомянутые обстоятельства в настоящее время оцениваются в рамках ранее начатого уголовного процесса, связанного с кибератакой на инфраструктуру LVM.
"Никто не задержан", - подчеркнули в полиции.
В опубликованной полицией информации не упоминается ни одно конкретное имя, а также прямо не подтверждается, что уголовный процесс был начат именно против какого-либо конкретного лица. Полиция указывает лишь на проверочные действия в рамках уже существующего уголовного процесса.
Страздиньш ранее публично заявлял, что связался с лицом или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку на LVM, и выяснил возможный размер выкупа. По его информации, за расшифровку данных злоумышленники хотели получить 0,1% от годового дохода компании, или более 600 000 евро.
Между тем в LVM в понедельник подтвердили, что никто не обращался к предприятию с требованием уплатить выкуп. Предприятие также подчеркнуло, что даже в случае такого требования выкуп не будет уплачен.
Ответственность за кибератаку на LVM взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware). В связи с инцидентом Государственная полиция ранее начала уголовный процесс, а к выяснению обстоятельств киберинцидента подключилось и учреждение Cert.lv.