Польша отказалась передавать Украине самолеты и готова заблокировать вступление в ЕС
Польша заявила, что Украина не получит истребители МиГ-29 после того, как, по утверждению Варшавы, Киев не выполнил договоренность об обмене самолетов на технологии производства беспилотников.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться технологиями производства беспилотных летательных аппаратов. По словам министра, Украине был предложен вариант обмена «МиГ в обмен на дроны», поскольку Киев обладает значительными технологическими возможностями в сфере производства беспилотников. По его мнению, такая сделка могла бы быть полезной для военного сотрудничества двух стран.
В интервью польскому телеканалу Polsat News Косиняк-Камыш заявил, что Украина первоначально согласилась на такое предложение, однако впоследствии не выполнила достигнутые договоренности.
«Я предложил, на мой взгляд, подход, основанный на партнерстве: самолеты МиГ в обмен на беспилотники. Украинцы сначала согласились, но затем не реализовали эту договоренность. Поэтому Украина не получит самолеты МиГ, поскольку у Польши нет беспилотников и возможностей их использовать», — сказал министр.
Ведущий программы спросил министра, считает ли он ошибкой решение польских властей в начале полномасштабного российского вторжения передавать Украине военную технику без каких-либо условий. «Они поступили правильно, и я поступил бы так же. Они приняли правильное решение, поскольку тогда Украина находилась в гораздо более сложной ситуации», — ответил Косиняк-Камыш.
При этом министр подчеркнул, что нынешнее польское правительство придерживается значительно более жесткой позиции в вопросах защиты национальных интересов Польши.
Отдельное внимание министр уделил перспективам европейской интеграции Украины. По его словам, Польша не поддержит вступление Киева в Европейский союз, если украинские власти продолжат чествовать деятелей ОУН и УПА, которых в Польше считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Второй мировой войны. «Нельзя в Европейском союзе ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз», - заявил польский министр.
Он также добавил, что Польша самостоятельно будет принимать решения относительно расширения блока, и никто не будет диктовать ей, как голосовать по этому вопросу.