Польша отказалась передавать Украине самолеты и готова заблокировать вступление в ЕС

Отдельное внимание министр уделил перспективам европейской интеграции Украины. По его словам, Польша не поддержит вступление Киева в Европейский союз, если украинские власти продолжат чествовать деятелей ОУН и УПА, которых в Польше считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Второй мировой войны. «Нельзя в Европейском союзе ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз», - заявил польский министр.