В Латвии меняется оплата рецептурных лекарств: кого это коснется

Решение связано с тем, что в сегменте недорогих рецептурных препаратов такая плата составляет относительно большую часть общей цены. При этом первые результаты реформы показывают, что расходы жителей на лекарства уже снизились: анализ 200 самых часто выписываемых рецептурных препаратов показал, что их средняя цена в аптеках стала ниже на 17% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметное снижение зафиксировано у лекарств дороже 10 евро.