В Латвии меняется оплата рецептурных лекарств: кого это коснется
С 1 июля 2026 года жителям Латвии при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку больше не нужно будет платить за услугу фармацевта — ее полностью покроет государство.
Поддержка будет распространяться на некомпенсируемые рецептурные лекарства и препараты с компенсацией 75%, если их цена в аптеке не превышает 10 евро. Также она предусмотрена для беременных и женщин до 70-го дня после родов при покупке определенных компенсируемых лекарств в этой ценовой категории.
В Минздраве поясняют, что это продолжение политики по повышению доступности медикаментов и снижению расходов пациентов. По словам министра здравоохранения Хосама Абу Мери, власти уже ввели реформу цен на рецептурные лекарства, расширили возможности индивидуальной компенсации, увеличили бюджет на компенсируемые препараты и теперь продолжают покрывать дополнительные расходы пациентов.
Плата за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств составляет 0,75 евро за рецепт. Именно эта сумма с 1 июля будет покрываться государством для лекарств стоимостью до 10 евро.
Решение связано с тем, что в сегменте недорогих рецептурных препаратов такая плата составляет относительно большую часть общей цены. При этом первые результаты реформы показывают, что расходы жителей на лекарства уже снизились: анализ 200 самых часто выписываемых рецептурных препаратов показал, что их средняя цена в аптеках стала ниже на 17% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметное снижение зафиксировано у лекарств дороже 10 евро.
С 1 сентября 2025 года государство также покрывает плату за услугу фармацевта для людей с инвалидностью I группы — независимо от цены рецептурного лекарства.
Минздрав напоминает, что с 1 января 2025 года в Латвии действует новая модель наценок на рецептурные лекарства. Она предусматривает фиксированные наценки для оптовиков и аптек, а также правило, по которому цена производителя в Латвии не должна превышать уровень Литвы и Эстонии.