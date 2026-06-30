"Теперь до моря идти 5 км": новый забор между Калнгале и Вецаки вызвал недовольство местных жителей
Новый забор вдоль железной дороги между Калнгале и Вецаки вызвал бурные споры в Латвии: жители жалуются, что путь к морю стал значительно длиннее, а в соцсетях сооружение уже окрестили "местной мексиканской границей".
В социальных сетях широкую дискуссию вызвала публикация Роберта Берзиньша о недавно построенном заборе на участке между Калнгале и Вецаки. Он иронично назвал ситуацию местной «мексиканской границей», отметив, что забор вдоль железнодорожных путей существенно затрудняет жителям путь к морю.
В своей публикации Берзиньш выразил возмущение тем, что местным жителям, которые раньше могли попасть к морю, просто перейдя железнодорожные пути, теперь приходится делать значительный крюк.
Дом у моря, а до моря приходится идти в обход
«У тебя дом фактически находится у моря: переходишь через железнодорожные пути — и ты уже на пляже. А теперь приходится идти в обход пять километров», — описывает ситуацию Берзиньш.
По его мнению, новый забор, который он иронично назвал новой мексиканской границей, не только усложняет людям повседневную жизнь, но и может представлять опасность для диких животных. Берзиньш отмечает, что ограждение установлено только с одной стороны железной дороги, поэтому животные, переходя пути, могут упереться в препятствие и начать искать выход вдоль забора, дольше оставаясь в опасной зоне.
«На забор деньги нашлись, а на переход — нет?»
Публикация вызвала бурную реакцию. Одни считают, что безопасность на железной дороге должна быть приоритетом, другие упрекают авторов проекта в том, что они недостаточно продумали повседневные маршруты местных жителей и доступ к морю.
Часть комментаторов не скрывала возмущения логикой проекта, отмечая, что в таком месте следовало думать не только о безопасности, но и о ежедневных маршрутах людей, доступе к морю и передвижении диких животных.
Многие иронизировали, что новое ограждение вскоре может превратиться в «Великую латвийскую стену» или стать новой туристической достопримечательностью. Другие шутили, что местные жители сами найдут неофициальное решение, сделав в заборе «калитки» или отверстия. В комментариях неоднократно звучала мысль о том, что «на забор деньги нашлись», а на переход, мост или тоннель — нет.
Многие комментаторы подчеркивали, что проблема заключается не в самой идее обеспечения безопасности, а в том, что предложенное решение, по их мнению, не было продумано до конца. Люди спрашивали, почему одновременно с забором не предусмотрели официальный пешеходный переход, калитку, деревянный настил, тоннель или надземный мост, которые позволили бы местным жителям и отдыхающим безопасно добираться до моря, не подвергая себя опасности на железнодорожных путях.
В то же время другие пользователи социальных сетей призвали смотреть на ситуацию с точки зрения безопасности. Они напомнили, что железнодорожные пути не предназначены для перехода в любом месте и что официальные переходы создаются именно для снижения риска несчастных случаев.
«Не нужно ходить по рельсам», — написали многие комментаторы, отметив, что людям следует пользоваться специально оборудованными местами для перехода.
Некоторые также выразили мнение, что возмущение сильно преувеличено, поскольку дополнительная прогулка до моря не является трагедией. Другие с этим не согласились, подчеркнув, что для местных жителей речь идет не о разовом походе на пляж, а о ежедневном доступе к морю.
В комментариях также звучала критика в адрес реализаторов проекта и призывы выяснить, кто именно принял решение о таком варианте. Некоторые предположили, что это очередной непродуманный инфраструктурный проект, в котором формально требования безопасности выполнены, однако о реальном передвижении людей подумали недостаточно.
В LDz готовы рассмотреть строительство перехода
В компании сообщили, что строительство забора на участке Вецаки — Калнгале является частью проекта Адажского краевого самоуправления «Строительство инфраструктуры магистральной велодорожки в приоритетном коридоре Рига — Царникава», связанного с созданием велодорожки на данном участке.
В LDz подчеркнули, что само предприятие этот забор не строило. Однако в технических условиях, выданных реализатору проекта, содержалось требование отделить велосипедную инфраструктуру, расположенную в полосе отвода железной дороги, от железнодорожных путей.
Это было сделано для того, чтобы предотвратить нахождение посторонних лиц в полосе отвода железной дороги и исключить переход путей в непредназначенных для этого местах.
Компания напоминает, что на участке Вецаки — Калнгале официальные места пересечения железной дороги расположены у станции Вецаки и остановочного пункта Калнгале. Таким образом, как пояснили в LDz, жители и отдыхающие могут попасть к морю, используя именно эти официальные переходы.
В LDz также напоминают, что пересекать железнодорожные пути разрешено только в специально оборудованных местах. За переход железной дороги в неположенном месте может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 125 евро.
Одновременно в компании подчеркнули, что до настоящего времени от реализатора проекта не поступало инициативы рассмотреть возможность строительства пешеходного перехода через железную дорогу на данном участке. «Решения, касающиеся организации пешеходного движения за пределами железнодорожной инфраструктуры, включая доступ к морю, тротуары, тропы и соединения с велодорожкой, относятся к компетенции самоуправления и реализатора проекта. Соответственно, если в LDz обратятся с инициативой строительства надлежащим образом оборудованного пешеходного перехода через железную дорогу при условии, что со стороны самоуправления одновременно будут построены подходы к такому переходу, мы, безусловно, готовы рассмотреть и оценить такую возможность. До настоящего времени подобных инициатив не поступало», — пояснили в компании.