"Теперь до моря идти 5 км": новый забор между Калнгале и Вецаки вызвал недовольство местных жителей

Многие комментаторы подчеркивали, что проблема заключается не в самой идее обеспечения безопасности, а в том, что предложенное решение, по их мнению, не было продумано до конца. Люди спрашивали, почему одновременно с забором не предусмотрели официальный пешеходный переход, калитку, деревянный настил, тоннель или надземный мост, которые позволили бы местным жителям и отдыхающим безопасно добираться до моря, не подвергая себя опасности на железнодорожных путях.