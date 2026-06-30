Во вторник еще ожидается жаркая погода
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник еще ожидается жаркая погода

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Во вторник ожидается переменная облачность, местами на востоке возможен небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Ветер будет по-прежнему слабым. Хотя сильная жара постепенно отступит, во вторник воздух еще прогреется до +24...+29 градусов, на побережье местами будет прохладнее, +21°...+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким!

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Сохранится слабый ветер, температура воздуха поднимется до +25…+27 градусов.

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