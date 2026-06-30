Во вторник еще ожидается жаркая погода

Ветер будет по-прежнему слабым. Хотя сильная жара постепенно отступит, во вторник воздух еще прогреется до +24...+29 градусов, на побережье местами будет прохладнее, +21°...+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким!