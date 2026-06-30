Полиция начала проверку действий Элвиса Страздиньша после несанкционированных переговоров с хакером от лица Latvijas valsts meži

Чтобы продемонстрировать механизм атаки, Страздиньш развернул на собственном домашнем сервере аналогичную версию программного обеспечения и воспроизвел действия злоумышленников. Он показал, что специально сформированный запрос позволяет создавать файлы на сервере, получать доступ к конфиденциальной информации, включая файл с паролями пользователей, а затем отправлять его на другой сервер. Хотя пароли хранятся в зашифрованном виде, часть из них, по словам эксперта, можно подобрать всего за несколько минут.