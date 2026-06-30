Полиция начала проверку действий Элвиса Страздиньша после несанкционированных переговоров с хакером от лица Latvijas valsts meži
Пока полиция расследует одну из крупнейших кибератак последних лет, неожиданно в центре внимания оказался не только хакер, но и эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш, который, как оказалось, самостоятельно вступил с преступником в переговоры.
Государственная полиция Латвии сообщила о новом повороте в расследовании кибератаки на Latvijas valsts meži (LVM). По данным правоохранителей, человек, не имеющий отношения к компании и не уполномоченный представлять ее интересы, самостоятельно выдавал себя за представителя предприятия и вступил в переговоры с киберпреступником.
Как заявили в полиции, этот человек без каких-либо полномочий вел переписку с хакером, обсуждая возможную выплату выкупа за расшифровку данных. Эти действия не были согласованы ни с одной из государственных структур, участвующих в расследовании инцидента.
В настоящее время полиция проводит проверку в рамках уже возбужденного уголовного процесса по факту кибератаки на инфраструктуру LVM. При этом подчеркивается, что на данный момент никто не задержан.
Правоохранители напомнили, что никто не имеет права самостоятельно вмешиваться в расследование, выдавать себя за представителя пострадавшей организации или предпринимать какие-либо действия от ее имени. По мнению полиции, подобное поведение может осложнить расследование, затруднить сбор доказательств и привести к серьезным последствиям.
Одновременно полиция отметила, что не отказывается от помощи граждан в раскрытии преступлений, однако в данном случае никто заранее не обращался к следователям с предложением содействия.
Люди раскритиковали заявление полиции
Новое заявление полиции вызвало негативную реакцию в социальных сетях.
«Сами ничего сделать не могут, а когда человек указывает на их ошибки и бездействие, против него начинают расследование», — написал один из пользователей.
Другой комментатор отметил: «Полный абсурд. Сначала полиция возбуждает уголовное дело, а потом удивляется, что люди не хотят с ней сотрудничать. Это нормальное отношение?»
Эксперт рассказал о возбужденном против него деле
Ранее известный латвийский эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш сообщил в социальной сети X, что в отношении него начат уголовный процесс.
«Вместо того чтобы сказать мне спасибо, против меня возбудили уголовное дело», — написал он.
Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess.— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) June 29, 2026
Esmu ārā. Šī bija gara diena. Diemžēl likums aizliedz stāstīt kaut ko vairāk.— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) June 29, 2026
На прошлой неделе Страздиньш опубликовал видео, в котором подробно объяснил, каким образом злоумышленники получили доступ к системам LVM. По его словам, он также связался с хакером, чтобы выяснить, какие данные были похищены и какую сумму выкупа тот требует.
Эксперт утверждает, что первой использованной уязвимостью стала не обновленная вовремя версия программного обеспечения GeoServer, применяемого LVM для обработки геопространственных данных. По его словам, это была лишь одна из нескольких уязвимостей, позволивших проникнуть в инфраструктуру компании.
Чтобы продемонстрировать механизм атаки, Страздиньш развернул на собственном домашнем сервере аналогичную версию программного обеспечения и воспроизвел действия злоумышленников. Он показал, что специально сформированный запрос позволяет создавать файлы на сервере, получать доступ к конфиденциальной информации, включая файл с паролями пользователей, а затем отправлять его на другой сервер. Хотя пароли хранятся в зашифрованном виде, часть из них, по словам эксперта, можно подобрать всего за несколько минут.
Хакер требовал до 600 тысяч евро
Страздиньш также опубликовал переписку с предполагаемым киберпреступником. По его словам, злоумышленник потребовал 600 тысяч евро за расшифровку данных и восстановление доступа к системам, что составляет примерно 0,1% годового оборота LVM.
При этом хакер предложил снизить сумму до 500 тысяч евро, если платеж будет произведен в криптовалюте Monero. Попытки эксперта договориться о дальнейшем снижении выкупа результата не принесли.
По словам хакера, ему удалось похитить около 400 ГБ данных из внутренней системы документооборота LVM, еще 20 ГБ информации с четырех серверов GitLab, где хранится исходный код программного обеспечения, а также около 60 ГБ данных, связанных с электронной почтой сотрудников.
На вопрос о возможной продаже украденной информации злоумышленник ответил, что данные LVM, по его мнению, никого особенно не интересуют.
Компания отказалась платить выкуп
В LVM ранее заявили, что ни при каких обстоятельствах не намерены выплачивать выкуп. В компании также подчеркнули, что все файлы, хранящиеся в информационных системах предприятия, имеют резервные копии.
Ранее учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv сообщило, что ответственность за атаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся распространением программ-вымогателей и ранее атаковавшая компании и государственные учреждения в других странах.
В настоящее время специалисты LVM поэтапно восстанавливают работу внутренних IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность деятельности предприятия. После кибератаки компания обратилась в Государственную полицию Латвии, которая расследует произошедшее в рамках возбужденного уголовного дела.