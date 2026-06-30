В России назвали "законной целью" еще не построенный завод в Латгале
Россия пригрозила ударами по территории Латвии из-за планов построить совместный с Украиной завод по производству дронов.
Россия будет считать совместное латвийско-украинское предприятие по производству беспилотников законной военной целью, если оно будет построено на территории Латвии. С таким заявлением выступил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.
В интервью российскому изданию «Газета.Ru» депутат заявил, что будущий завод будет производить вооружение, которое используется против российских войск, а потому, по его словам, «полностью подпадает под законные цели Вооруженных сил Российской Федерации».
«Его еще только предстоит начать строить. Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации, поскольку будет производить оружие, применяемое против Вооруженных сил России», — заявил Колесник.
Он также утверждает, что громкие заявления стран Балтии якобы направлены на то, чтобы отвлечь часть российских сил от боевых действий в Украине и заставить Москву усилить внимание к балтийскому направлению и Калининградской области. По версии российского депутата, в отношении Калининграда продолжаются «провокации», о которых регулярно заявляют российские власти.Лат
вия намерена ускорить строительство предприятия
Поводом для провокационного заявления российского парламентария стали слова премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, который во время выездного заседания правительства в Латгалии сообщил, что Рига намерена максимально быстро реализовать проект совместного с Украиной завода по производству беспилотников и разместить его в приграничном регионе.
По словам главы латвийского правительства, соответствующая возможность предусмотрена соглашением о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере обороны, которое он ранее подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ предусматривает не только обмен опытом в области защиты воздушного пространства от атак беспилотников, но и организацию совместного производства оборонной продукции.
Премьер подчеркнул, что размещение завода в Латгале позволит привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить экономическую активность региона. Он выразил надежду, что закладка первого камня будущего предприятия состоится уже до конца текущего года.