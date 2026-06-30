В России назвали "законной целью" еще не построенный завод в Латгале

Он также утверждает, что громкие заявления стран Балтии якобы направлены на то, чтобы отвлечь часть российских сил от боевых действий в Украине и заставить Москву усилить внимание к балтийскому направлению и Калининградской области. По версии российского депутата, в отношении Калининграда продолжаются «провокации», о которых регулярно заявляют российские власти.Лат