На Лиепайском шоссе после удара Mini Cooper оказался на крыше: люди чудом не пострадали
В выходные в Валгундской волости на Лиепайском шоссе у Калнциемского моста столкнулись два легковых автомобиля: один из водителей выехал на встречную полосу. Машины получили серьезные повреждения, однако находившиеся в них люди отказались от помощи медиков и поездки в больницу.
Спасатели поставили Mini Cooper обратно на колеса. После столкновения с BMW автомобиль перевернулся на крышу и, возможно, несколько раз перекувыркнулся. Момент удара произошел вскоре после моста через Лиелупе.
BMW проехал еще довольно большое расстояние вперед и, к счастью, по пути не задел других участников дорожного движения.
Представитель Госполиции Рута Страутниеце в программе «Degpunktā» рассказала об обстоятельствах аварии: «Водитель автомобиля BMW при невыясненных обстоятельствах спровоцировал столкновение с автомобилем Mini Cooper, которым управлял мужчина. По имеющейся в распоряжении Госполиции первоначальной информации, физически никто не пострадал. По факту случившегося начат административный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего».