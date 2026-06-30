Жара прогнала детей: популярная площадка на улице Барона стала непригодной для игр

«Очень плохо, потому что жарко. Детям было бы хорошо, если бы фонтан был открыт. В первые пять минут уже было жарко, а мы здесь уже час. Я заметила, что после последнего раза появились навесы — это уже много. Нужны деревья, но пока они вырастут, пройдет время».