Жара прогнала детей: популярная площадка на улице Барона стала непригодной для игр
В жаркую погоду одна из самых популярных детских площадок — площадка на улице Барона — сейчас практически пустует. Родители обеспокоены нехваткой тени и тем, что фонтан, который мог бы помочь детям охладиться в зной, отключен. В итоге любимая площадка в жару становится практически непригодной для активного отдыха.
Горки, качели и зоны для лазания на площадке на улице Барона обычно в теплое время заполнены детскими голосами и смехом, однако сейчас, в жару, здесь можно встретить лишь редких посетителей, сообщают TV3 Ziņas.
Родители опасаются, что малыши быстро перегреются. Особенно обидно, что не работает фонтан, где дети могли бы охладиться и продолжить игры на свежем воздухе.
Анда, посетительница площадки:
«Очень плохо, потому что жарко. Детям было бы хорошо, если бы фонтан был открыт. В первые пять минут уже было жарко, а мы здесь уже час. Я заметила, что после последнего раза появились навесы — это уже много. Нужны деревья, но пока они вырастут, пройдет время».
Единственное место, где можно найти тень и прохладу, — это несколько участков со скамейками и тканевыми навесами, которые создают треугольные тени. Но этого явно недостаточно.
Ростислав приехал в Ригу с семьей из Бельгии. В последний раз он был на этой площадке пять лет назад и удивлен, как мало людей сейчас пользуются возможностью здесь отдохнуть: «Очень мало людей. Мне в тени посидеть нормально. Если бы был фонтан, детям было бы лучше».
Температура воздуха на площадке Барона в тени составляет около +30 градусов. При проверке одного из самых популярных объектов — батута — термометр всего за несколько минут показал уже +45 градусов. Если рядом нет места, где можно охладиться, это далеко не лучшее место для активного отдыха.
В самоуправлении поясняют, что включение и отключение фонтана обеспечивает пользователь площадки — в данном случае расположенная рядом школа. Именно она подает заявку обслуживающей организации о том, когда фонтан нужно включить или отключить, в зависимости от погодных условий.
Марис Межзиле, начальник управления строительства Департамента собственности Рижской думы, сказал 29 июня:
«Насколько мне известно, эта заявка была получена вчера. Мы связались и с обслуживающей организацией, они пообещали, учитывая жаркую ситуацию, ускорить процесс — возможно, уже завтра фонтан будет запущен. К сожалению, это сообщение было получено вчера. Самоуправление не контролирует, какой фонтан и когда подключается или отключается — это ответственность пользователей».
Что касается долгосрочных решений, связанных с посадкой деревьев, в рамках муниципального проекта Noēnojums Barona laukumā на площади Барона планируется посадить 18 деревьев и внедрить дополнительные решения для создания тени, в том числе навесы и конструкции с вьющимися растениями.
Сейчас продолжается согласование необходимой документации в Строительной информационной системе. Поэтому до посадки деревьев — и тем более до того момента, когда они вырастут и начнут давать полноценную тень, — придется еще подождать.