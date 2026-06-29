Из-за Мясного павильона Центрального рынка в отставку ушел совет Rīgas nami

Сейчас для торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах. С будущего года мясных торговцев планируется перевести в бывший Овощной павильон, предварительно приспособив его для этих нужд: привести в порядок пол, коммуникации, холодильники и выполнить другие работы.