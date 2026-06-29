Из-за Мясного павильона Центрального рынка в отставку ушел совет Rīgas nami
Из-за кризиса вокруг Мясного павильона Рижского центрального рынка в отставку ушел совет предприятия Rīgas nami. С 11 июня эксплуатация павильона запрещена: проверка выявила серьезные коррозионные повреждения несущих конструкций, трещины и деформации.
Исполнительный директор города Янис Ланге получил заявления обоих членов совета Rīgas nami об уходе с должности с 30 июня.
«Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — сказал исполнительный директор.
Ланге принял решение с 1 июля назначить временными членами совета предприятия Иманта Паэглитиса и Роджера Григалиса. Задачей нового совета будет оценка работы правления и обеспечение непрерывности деятельности предприятия.
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Как свидетельствует информация Firmas.lv, Паэглитис входит в совет SIA Rīgas ūdens, а Григалис — в совет AS Latvenergo. На должность третьего члена совета Rīgas nami сейчас проходит конкурс.
В самоуправлении пояснили, что конкурс будет объявлен и на две должности членов совета, на которые сейчас назначены временные представители.
Ранее сообщалось, что после оценки технического состояния и безопасности Мясного павильона Рижского центрального рынка Государственное бюро строительного контроля решило с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.
Решение принято на основании заключения технического обследования здания. В нем установлено, что в опорных узлах несущих стальных ферм арочного покрытия Мясного павильона развились существенные коррозионные повреждения.
В отдельных местах вскрытия конструкций была обнаружена активная коррозия металла, которая за длительное время существенно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания также выявлены трещины и деформации.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге проверить действия руководства управляющего Рижским центральным рынком предприятия SIA Rīgas nami в связи с ситуацией вокруг Мясного павильона.
Сейчас для торговцев мясом на Рижском центральном рынке найдены торговые места в других павильонах. С будущего года мясных торговцев планируется перевести в бывший Овощной павильон, предварительно приспособив его для этих нужд: привести в порядок пол, коммуникации, холодильники и выполнить другие работы.