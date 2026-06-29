Под запрет могут попасть книги, одежда, обувь и игрушки из России и Беларуси
Министерство иностранных дел (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.
Сейчас поправки находятся в процессе согласования. Как после заседания партий правящей коалиции заявила журналистам министр иностранных дел Байба Браже, правительство, вероятнее всего, рассмотрит их на следующей неделе, а Сейм — на внеочередном заседании 23 июля.
Законопроект предусматривает запретить импорт в Латвию конкретных промышленных товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из других третьих стран, если происхождение этих товаров связано с указанными государствами. При этом точный список запрещенных товаров пока не будет закреплен в законе — его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут определены по кодам Комбинированной номенклатуры.
Под импортом в понимании законопроекта будет подразумеваться выпуск товаров в свободное обращение, ввоз для переработки или конечного потребления с целью вывода этих товаров на рынок. Транзитные перевозки через Латвию в другие страны Европейского союза ограничиваться не будут.
Законопроект предусматривает, что запрет будет распространяться на такие промышленные товары, которые до сих пор не были включены в санкции ЕС, тарифные или другие режимы торговых ограничений. В аннотации при этом указано, что этой инициативой Латвия дополнит общую политику ЕС, стремясь сократить экономические связи со странами-агрессорами и ограничить их доходы от экспорта.
Среди первых групп товаров, на которые может распространиться запрет, называются книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Импорт этих товаров из России и Беларуси в 2025 году составил 12,5 миллиона евро, или 6,5% соответствующего импорта и 0,05% от общего импорта Латвии.
Цель регулирования — снизить риски для национальной безопасности Латвии и способствовать разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Авторы законопроекта также характеризуют его как инструмент сигнальной политики, который подтверждает позицию Латвии и призывает общество отказаться от товаров из этих стран.
В то же время в аннотации признается, что практическое влияние может быть ограниченным, поскольку товары российского и белорусского происхождения могут попадать в Латвию и косвенно — через другие страны ЕС после их выпуска в свободное обращение на едином рынке.
Согласно данным аннотации, импорт из России и Беларуси в Латвию с 2022 года существенно сократился и в 2025 году достиг 193 миллионов евро, что на 91% меньше, чем в 2022 году. Однако в оставшемся импорте доминируют промышленные сырьевые материалы и промежуточные товары, которые в основном используются в производстве или реэкспортируются.
Предусматривается, что после введения регулирования Кабинет министров ежегодно будет оценивать влияние запрета на общественную безопасность и при необходимости принимать решение о его продлении.
Законопроект планируется продвигать в срочном порядке, чтобы как можно быстрее ограничить экономические отношения со странами-агрессорами.