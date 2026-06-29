Под запрет могут попасть книги, одежда, обувь и игрушки из России и Беларуси

Законопроект предусматривает запретить импорт в Латвию конкретных промышленных товаров как напрямую из России и Беларуси, так и из других третьих стран, если происхождение этих товаров связано с указанными государствами. При этом точный список запрещенных товаров пока не будет закреплен в законе — его планируется включить в правила Кабинета министров, где товары будут определены по кодам Комбинированной номенклатуры.