В энергетике произошло историческое событие, которое повлияло на стоимость электроэнергии в Латвии

Главной причиной роста цен стало снижение выработки ветровых электростанций — до самого низкого уровня в этом году в зоне Nord Pool и второго самого низкого уровня в странах Балтии. В то же время дальнейший рост цен существенно сдержала рекордная выработка солнечных электростанций, которая достигла самого высокого недельного уровня за всю историю как в регионе Nord Pool, так и в странах Балтии, увеличив предложение более дешёвой электроэнергии на рынке.