Для пассажиров Vivi готовят важные изменения: единый билет хотят расширить за пределы зоны A

Пилотный проект единого билета был запущен в июле 2025 года. В прошлом году им воспользовались более 15 тысяч пассажиров, а в первом полугодии 2026 года число пользователей единого билета уже превысило 10 тысяч, что свидетельствует о растущем интересе к этому решению в сфере общественного транспорта.