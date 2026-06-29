Для пассажиров Vivi готовят важные изменения: единый билет хотят расширить за пределы зоны A
В понедельник, 29 июня, Комитет Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности дополнил решение самоуправления, предусмотрев расширение территории действия единого билета на общественный транспорт, а также продление срока реализации проекта до 31 декабря этого года. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рижской думы.
Планируется расширить действие единого билета с нынешней зоны A на все пять железнодорожных зон Vivi — A, B, C, D и E. Это означает, что преимуществами единого билета в дальнейшем сможет пользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что сделает пересадку между поездом и общественным транспортом Риги более удобной.
Поправки к пилотному проекту «Единый билет в общественном транспорте AS Pasažieru vilciens и RP SIA Rīgas satiksme» помогут выполнить задачу, предусмотренную планом развития Риги, — способствовать сотрудничеству между Ригой и пригородом в сфере мобильности, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт.
Единый билет также позволяет жителям существенно снизить общие расходы на поездку, если они пользуются и поездом, и общественным транспортом Риги. Например, поездка в зоне A позволит сэкономить 1 евро.
Единый билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme.
Цена единого билета в зоне A останется прежней — 2 евро.
После расширения действия билета на остальные зоны его цена составит:
- зона AB — 2,80 евро;
- зона AC — 3,30 евро;
- зона AD — 3,80 евро;
- зона AE — 4,30 евро.
На отдельных рейсах дизельных поездов, в зависимости от маршрута и типа поезда, будет применяться дополнительная доплата согласно тарифу, установленному Vivi.
Изменения планируется ввести с 24 июля.
Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде — на сайте Vivi и в мобильном приложении Vivi Latvija. Билет не будет доступен в железнодорожных кассах или у кондукторов.
Пилотный проект единого билета был запущен в июле 2025 года. В прошлом году им воспользовались более 15 тысяч пассажиров, а в первом полугодии 2026 года число пользователей единого билета уже превысило 10 тысяч, что свидетельствует о растущем интересе к этому решению в сфере общественного транспорта.