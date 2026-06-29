Запрет русского языка в культурных учреждениях может обернуться закрытием двух театров

«Оба этих театра по сравнению со всеми другими театрами Латвии находятся в очень особом положении, потому что они говорят с такими людьми, с которыми в латвийском культурном пространстве больше никто не говорит. Забота о сохранении латышского языка — абсолютно святое дело, ясно, что для Национального объединения это один из центральных вопросов, но у общества в целом это скорее вызывает ощущение угрозы».