Запрет русского языка в культурных учреждениях может обернуться закрытием двух театров
Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса о том, что культурные учреждения впредь должны исключить русский язык из публичного пространства, может осложнить работу двух театров. Является ли это целенаправленной политикой или просто неудачной коммуникацией — выясняли 360 Ziņas.
В опубликованном на сайте Министерства культуры распоряжении министра говорится, что впредь русский язык не должен использоваться ни в рекламе культурных учреждений, ни на их официальных сайтах, ни в реализуемых ими проектах, ни на организуемых ими международных мероприятиях. Министр объясняет это необходимостью укреплять латышский язык как единственный государственный язык:
«В стране есть решение Конституционного суда, которое ясно говорит о самодостаточности русского языка и укреплении латышского языка. Второе — это все более активные попытки российской "мягкой силы" проникнуть и вернуться в творческую среду, спорт и тому подобное».
Распоряжение главным образом касается двух латвийских театров — Рижского русского театра имени Михаила Чехова и Даугавпилсского театра, поскольку оба ставят спектакли на русском языке. Сейчас на сайтах обоих театров информация о репертуаре, билетах и актерах доступна как на латышском, так и на русском языке.
Театральный критик Зане Радзобе считает, что это заявление не является хорошей новостью для общества:
«Оба этих театра по сравнению со всеми другими театрами Латвии находятся в очень особом положении, потому что они говорят с такими людьми, с которыми в латвийском культурном пространстве больше никто не говорит. Забота о сохранении латышского языка — абсолютно святое дело, ясно, что для Национального объединения это один из центральных вопросов, но у общества в целом это скорее вызывает ощущение угрозы».
Театральный критик Зане Радзобе обращает внимание еще на одну формулировку в сообщении Министерства культуры: «Установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческого произведения написан на русском языке». Это наводит на мысль, что на русском языке впредь можно будет ставить только произведения русских авторов, а произведения мировой и латвийской драматургии в Рижском русском театре и Даугавпилсском театре на русском языке ставить больше нельзя будет.
Критик предупреждает: последствия могут быть разрушительными не только для театров, но и для всей культурной отрасли Латвии: «Тогда это означает — снимать спектакли с репертуара. Вероятно, это заканчивается закрытием театра».
Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк на просьбу 360 Ziņas дать интервью ответила письменно: «Сейчас мне нужно более детально проанализировать содержание упомянутого распоряжения и понять, как оно в целом может или не может повлиять на основную деятельность Театра Чехова — выполнение делегированных государством задач. Когда эта работа будет сделана, тогда появится и публичный комментарий».
В свою очередь председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников после встречи с министром культуры ответил 360 Ziņas: «Мы не видим, каким образом распоряжение министра культуры могло бы как-то повлиять на работу Даугавпилсского театра, поток зрителей или популярность Даугавпилсского театра».
Возможно, распоряжение министра культуры — это не дальновидный политический шаг, а всего лишь ошибочная коммуникация. Ответов на другие вопросы 360 Ziņas от министра культуры Науриса Пунтулиса не получили.