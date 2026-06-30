Полицейские на лошадях появились в центре Риги и вызвали дискуссию о жестоком обращении

На критику ответили представители Государственной полиции. В ведомстве подчеркнули, что благополучие животных остается главным приоритетом. «Во время патрулирования соблюдались все требования по содержанию лошадей: у них всегда была вода, их регулярно поили, время работы в жару было ограничено, а во время остановок в тени животных дополнительно поливали водой, чтобы помочь им охладиться», — пояснили в полиции.