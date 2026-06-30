Полицейские на лошадях появились в центре Риги и вызвали дискуссию о жестоком обращении
Конный патруль в центре Риги вызвал не только восхищение, но и жаркие споры. Пока одни любовались полицейскими на лошадях, другие обвинили правоохранителей в жестоком обращении с животными из-за жары.
В субботу, 28 июня, внимание жителей и туристов в Старой Риге привлек необычный патруль. За порядком в историческом центре города следили не только полицейские, но и их четвероногие напарники — служебные лошади Лилиомс и Гайзер.
Как сообщили в Государственной полиции, использование конных патрулей является обычной практикой, особенно в период туристического сезона. Вместе со всадниками лошади патрулировали улицы Старого города, помогая обеспечивать общественный порядок.
Публикация полиции в социальных сетях вызвала активную дискуссию. Многие пользователи восхитились необычным патрулем. «Красиво», «Очень эффектно и внушительно», — писали комментаторы.
В то же время немало жителей выразили обеспокоенность тем, что лошадей вывели на службу в сильную жару. «Лошади очень плохо переносят такую жару. Это издевательство над животными», — написала одна из пользовательниц. Другая добавила: «Самое время выводить лошадей на улицу в такую жару. Молодцы...» - явно выразив недовольство ситуацией.
На критику ответили представители Государственной полиции. В ведомстве подчеркнули, что благополучие животных остается главным приоритетом. «Во время патрулирования соблюдались все требования по содержанию лошадей: у них всегда была вода, их регулярно поили, время работы в жару было ограничено, а во время остановок в тени животных дополнительно поливали водой, чтобы помочь им охладиться», — пояснили в полиции.
Еще один вопрос, который заинтересовал пользователей, касался уборки за служебными лошадьми. «Интересно, а кто убирает за ними, как за собаками?» — поинтересовалась одна из жительниц.
В полиции объяснили, что маршрут патрулирования был заранее согласован с Рижской думой, и во время работы в Старой Риге уборку обеспечивали муниципальные службы. При патрулировании в парках, Межапарке, Бикерниекском лесу и за пределами столицы этим занимаются сами специалисты кинолого-конного подразделения Государственной полиции.