Латвийским спасателям нужны подводные беспилотники для поиска утонувших

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) считает целесообразным рассмотреть возможность закупки подводных дронов для поиска людей, погибших на воде. В настоящее время такой техники в распоряжении службы нет. Однако спасатели отмечают, что опыт Украины по использованию роботизированных систем показал эффективность подобных устройств не только при поиске утонувших, но и во время других спасательных операций.