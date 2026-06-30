Латвийским спасателям нужны подводные беспилотники для поиска утонувших
После десятков трагедий на воде латвийские спасатели задумались о покупке подводных дронов. Новая техника может значительно ускорить поиск утонувших и освободить ресурсы для спасательных операций.
Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) считает целесообразным рассмотреть возможность закупки подводных дронов для поиска людей, погибших на воде. В настоящее время такой техники в распоряжении службы нет. Однако спасатели отмечают, что опыт Украины по использованию роботизированных систем показал эффективность подобных устройств не только при поиске утонувших, но и во время других спасательных операций.
По мнению VUGD, подводные беспилотники позволили бы значительно ускорить обследование дна водоемов и точнее определять местонахождение погибших. Это освободило бы часть сотрудников от длительных поисковых работ и позволило сосредоточиться непосредственно на подъеме обнаруженных тел.
По данным службы, с начала года из латвийских водоемов извлечены тела 37 погибших. Только с начала купального сезона, который стартовал 15 мая, зарегистрировано уже 17 таких случаев.
В связи с продолжающейся жаркой погодой спасатели вновь призвали жителей соблюдать осторожность во время отдыха у воды. В VUGD напоминают, что попытки переплыть водоем, купание в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку значительно повышают риск трагедии.
Спасатели рекомендуют выбирать только безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и ни на минуту не оставлять детей без присмотра возле воды.