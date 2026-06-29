Родители оставили спящего младенца в машине при +32 градусах: прохожая вызвала полицию
В Латвии произошел тревожный случай - на парковке у торгового центра родители оставили спящего младенца одного в автомобиле при температуре воздуха +32 градуса. Прохожая вызвала полицию, а спасателям пришлось разбить стекло, чтобы добраться до ребенка.
«Дорогие родители — если вас вообще можно так назвать, — зачем оставлять спящего младенца одного в машине при +32 градусах? Спасибо пожарным, что очень аккуратно разбили стекло, чтобы добраться до малыша», — написала Саманта.
Женщина заметила опасную для жизни ребенка ситуацию на парковке у торгового центра и вызвала полицию.
«Как прошел мой день? Вызвала полицию! Огромное спасибо Государственной полиции за вашу работу. Будь моя воля — лишила бы таких людей родительских прав. Сердце разрывается», — поделилась Саманта в социальных сетях.
По ее словам, после звонка сотрудники полиции помогли спасти младенца, которого родители оставили спать одного в автомобиле в экстремальную жару, пока сами, предположительно, ходили по магазинам.
Эта история вызвала широкое обсуждение в соцсетях. «Об этом столько говорят, но это все равно происходит… Спасибо вам. Чужих детей не бывает», — написала Жанна. «Бесполезно… До сих пор находятся родители, которые в такую жару накрывают коляску тканью», — отметила пользовательница под ником Rīta Rasa. «Что тут сказать. Даже у глупых людей рождаются дети. Жаль, что малыши страдают из-за беспечности родителей», — написал Иво. «Хорошо, что вы не прошли мимо! Наверное, они просто не понимают, насколько быстро нагревается машина», — считает Лива.
Своим опытом поделилась и Йоланта: «Эти коляски, накрытые тряпками… Я подошла к одной маме и попросила убрать ткань. Ребенок внутри кричал без остановки. Сказала, что вызову полицию».
Еще один пользователь отметил, что во Франции в этом году несколько детей погибли именно при подобных обстоятельствах.
В этот же день медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) распространили предупреждение: салон стоящего непроветриваемого автомобиля, как и детская коляска, может превратиться в настоящую «теплицу», создавая смертельно опасный риск перегрева для ребенка. Специалисты также напомнили, что перегрев возможен и в душных, жарких помещениях, призвав жителей быть особенно внимательными и ответственными в период сильной жары.