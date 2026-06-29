Родители оставили спящего младенца в машине при +32 градусах: прохожая вызвала полицию

Эта история вызвала широкое обсуждение в соцсетях. «Об этом столько говорят, но это все равно происходит… Спасибо вам. Чужих детей не бывает», — написала Жанна. «Бесполезно… До сих пор находятся родители, которые в такую жару накрывают коляску тканью», — отметила пользовательница под ником Rīta Rasa. «Что тут сказать. Даже у глупых людей рождаются дети. Жаль, что малыши страдают из-за беспечности родителей», — написал Иво. «Хорошо, что вы не прошли мимо! Наверное, они просто не понимают, насколько быстро нагревается машина», — считает Лива.