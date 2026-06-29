Стало известно, кого "Новое Единство" может выдвинуть в премьеры
По неофициальной информации агентства LETA, кандидатом объединения партий «Новое Единство» (JV) на пост премьер-министра станет депутат Сейма и бывший министр финансов Арвил Ашераденс.
В свою очередь бывший премьер-министр, ныне депутат Сейма Эвика Силиня (JV) будет лидером списка объединения партий в Видземе.
Как сообщалось, в среду на заседании думы JV представит своего кандидата на пост премьер-министра, лидеров списков по избирательным округам, а также программу действий к ожидаемым осенью выборам в 15-й Сейм.
JV, которое после отставки кабинета министров Силини потеряло ведущую роль в правительстве, долго не раскрывает, кто станет его кандидатом на пост премьера на предстоящих осенью выборах в Сейм. Ранее неофициально звучало, что это может быть Силиня или нынешний министр иностранных дел Байба Браже (JV).
Силиня ранее, отвечая на вопрос о том, кого JV может предложить в качестве кандидата в премьеры на следующих выборах в Сейм, сказала, что партии еще нужно обдумать этот вопрос.
Браже, в свою очередь, ранее заявила агентству LETA, что в JV есть несколько сильных лидеров и политиков, которые в будущем могли бы взять на себя должность премьер-министра.