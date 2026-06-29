Стало известно, кого "Новое Единство" может выдвинуть в премьеры

JV, которое после отставки кабинета министров Силини потеряло ведущую роль в правительстве, долго не раскрывает, кто станет его кандидатом на пост премьера на предстоящих осенью выборах в Сейм. Ранее неофициально звучало, что это может быть Силиня или нынешний министр иностранных дел Байба Браже (JV).