Объявлено желтое предупреждение о жаре во вторник в Риге
В ночь на вторник в Латвии местами ожидается тропическая ночь: температура не опустится ниже +20 градусов. Днем сильная жара начнет постепенно отступать, но воздух все еще прогреется до +24…+29 градусов, а индекс ультрафиолета останется высоким.
В ночь на вторник облачность будет переменной, осадков не прогнозируется. При слабом ветре местами сгустятся туман и дымка, ухудшая видимость. Минимальная температура воздуха не опустится ниже +16…+21 градуса, местами в стране ожидается тропическая ночь.
В столице ночью небо будет преимущественно ясным, только во второй половине ночи его закроют облака, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около +20 градусов. Это означает, что в Риге уже вторую ночь подряд будет наблюдаться так называемая тропическая ночь.
Днем ожидается частично облачная погода, местами на востоке облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер останется слабым. Хотя сильная жара будет постепенно отступать, во вторник воздух еще прогреется до +24…+29 градусов. Во многих местах на побережье будет прохладнее — +21…+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о сильной жаре во вторник в Риге.
В Риге температура воздуха поднимется до +27 градусов.
Предупреждение будет действовать завтра с 13:00 до 21:00.
Специалисты отмечают, что жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Пожилые люди, младенцы, а также люди других возрастных групп с хроническими заболеваниями подвергаются повышенному риску ухудшения здоровья.
Во время сильной жары больше людей, чем обычно, выбирают отдых у воды, что повышает потенциальный риск несчастных случаев.