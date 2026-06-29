Объявлено желтое предупреждение о жаре во вторник в Риге

В столице ночью небо будет преимущественно ясным, только во второй половине ночи его закроют облака, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около +20 градусов. Это означает, что в Риге уже вторую ночь подряд будет наблюдаться так называемая тропическая ночь.