В латвийское небо поднимутся дроны-квадрокоптеры. Население просят не пугаться

Учитывая растущий интерес общества и необходимость четко отличать работы по обслуживанию инфраструктуры от других полетов дронов, Sadales tīkls сообщает — во время обследований дроны летают исключительно вдоль трасс линий электропередачи и в пределах их охранных зон, а оператор всегда находится в пределах прямой видимости дрона.