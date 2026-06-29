В центре Риги мигранты, предположительно, домогались женщины - полиция ищет подозреваемых

Женщина утверждает, что один из мужчин начал к ней приставать и пытался применить физическое воздействие, а второй в этот момент совершал действия сексуального характера. По ее словам, ей удалось сопротивляться до тех пор, пока на помощь не пришел случайный прохожий, после чего нападавшие скрылись.