В центре Риги мигранты, предположительно, домогались женщины - полиция ищет подозреваемых
Фото: LETA
В Риге ищут подозреваемых по делу о возможном сексуальном нападении на женщину.
Аварии и происшествия

В центре Риги мигранты, предположительно, домогались женщины - полиция ищет подозреваемых

Отдел новостей

Otkrito.lv

В центре Риги расследуют предполагаемое сексуальное нападение на женщину. По ее словам, от более тяжких последствий ее спас случайный прохожий, а полиция уже возбудила уголовное дело.

Поводом для расследования стала публикация пострадавшей в социальной сети X. По ее словам, вечером 28 июня в сквере возле Латвийского университета по дороге домой к ней подошли двое мужчин, внешне похожих на выходцев из Индии или Пакистана.

Женщина утверждает, что один из мужчин начал к ней приставать и пытался применить физическое воздействие, а второй в этот момент совершал действия сексуального характера. По ее словам, ей удалось сопротивляться до тех пор, пока на помощь не пришел случайный прохожий, после чего нападавшие скрылись.

В Государственной полиции сообщили, что сразу после получения информации сотрудники связались с женщиной, выехали к ней и приняли официальное заявление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, относящейся к преступлениям против нравственности и половой неприкосновенности.

В настоящее время следователи проводят активные оперативные мероприятия, собирают доказательства и устанавливают личности подозреваемых. Дополнительная информация будет обнародована после того, как это станет возможным в интересах следствия.

Полиция также призывает жителей незамедлительно сообщать о подобных происшествиях или других возможных правонарушениях, чтобы правоохранительные органы могли оперативно реагировать и расследовать такие случаи.

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