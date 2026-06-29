В центре Риги мигранты, предположительно, домогались женщины - полиция ищет подозреваемых
В центре Риги расследуют предполагаемое сексуальное нападение на женщину. По ее словам, от более тяжких последствий ее спас случайный прохожий, а полиция уже возбудила уголовное дело.
Поводом для расследования стала публикация пострадавшей в социальной сети X. По ее словам, вечером 28 июня в сквере возле Латвийского университета по дороге домой к ней подошли двое мужчин, внешне похожих на выходцев из Индии или Пакистана.
Женщина утверждает, что один из мужчин начал к ней приставать и пытался применить физическое воздействие, а второй в этот момент совершал действия сексуального характера. По ее словам, ей удалось сопротивляться до тех пор, пока на помощь не пришел случайный прохожий, после чего нападавшие скрылись.
Vakar diemžēl pašai nācās saskarties ar migrantu “laipnību” Rīgas centrā vakarā. Kad viens jau sāka palaist rokas,otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos,līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt🙏Vienmēr esmu bijusi pret migrantiem! Jā,sauciet droši mani par rasisti!— Ginta Vilcāne (@GintaVilcane) June 28, 2026
В Государственной полиции сообщили, что сразу после получения информации сотрудники связались с женщиной, выехали к ней и приняли официальное заявление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, относящейся к преступлениям против нравственности и половой неприкосновенности.
В настоящее время следователи проводят активные оперативные мероприятия, собирают доказательства и устанавливают личности подозреваемых. Дополнительная информация будет обнародована после того, как это станет возможным в интересах следствия.
Полиция также призывает жителей незамедлительно сообщать о подобных происшествиях или других возможных правонарушениях, чтобы правоохранительные органы могли оперативно реагировать и расследовать такие случаи.