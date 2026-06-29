Тоннель у Центрального железнодорожного вокзала Риги превратят в подводный мир

Проект Urban ReLeaf, финансируемый программой Европейского союза «Горизонт Европа», направлен на создание экосистем данных с участием жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного планирования городской среды. Помимо Риги, проект реализуется в Афинах, Кашкайше, Данди, Мангейме и Утрехте. Его цель — использовать данные и наблюдения жителей при принятии решений, в том числе на политическом уровне, а также повышать понимание принципов устойчивой и экологичной городской среды.