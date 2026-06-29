Тоннель у Центрального железнодорожного вокзала Риги превратят в подводный мир
Художники приступили к созданию мурала — масштабной настенной росписи «Рижская Атлантида» — в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный вокзал и Рижский центральный рынок. Проект реализуют Рижский планировочный регион и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках международного проекта Urban ReLeaf.
Авторами «Рижской Атлантиды» стали Дайнис Руденс и Игорь Губенко. Дайнис Руденс является одним из ведущих латвийских уличных художников, известным своими масштабными произведениями в общественном пространстве, которые способствуют диалогу и вовлечению общества. Вместе с ним работает философ и куратор Игорь Губенко, исследующий в своих проектах, как искусство может создавать связь между людьми, местом и городской средой.
Художники были выбраны по итогам конкурса, в ходе которого специальное жюри определило лучший концепт на тему зеленого города и вовлечения местных сообществ.
Вдохновленный экосистемой городского канала, историями местных жителей и климатическими данными проекта Urban ReLeaf, мурал превратит подземный переход в впечатляющий подводный мир, который будет побуждать людей задуматься о взаимосвязи городской жизни, природы и устойчивости к климатическим изменениям.
Концепция была разработана при активном участии общества. В рамках исследования проводились интервью с местными жителями, прохожими, торговцами и экспертами. Результаты показали, что многие жители не до конца осознают важную роль Рижского городского канала в сохранении биоразнообразия, охлаждении городской среды, улучшении качества воздуха и повышении благополучия горожан.
Мурал также затрагивает более широкую тему — адаптацию городов к климатическим изменениям и взаимоотношения человека с окружающей средой. Влияние изменения климата становится все более заметным: волны жары и экстремальные погодные явления подчеркивают необходимость создания более устойчивой городской среды. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать эти последствия, улучшая качество жизни и восстанавливая связь человека с природой.
В последние годы в рамках проекта Urban ReLeaf Рижский планировочный регион исследует влияние климатических изменений на городскую среду, в частности изучает так называемые тепловые острова и качество воздуха в Риге, включая концентрацию мелкодисперсных частиц PM2.5.
Прошлым летом жители центра Риги участвовали в измерении тепловых островов и зон термического дискомфорта, используя специальные умные датчики, которые фиксировали участки города, где в солнечные дни становится особенно жарко. Эта инициатива продолжается и нынешним летом.
Она стала продолжением еще более раннего проекта, в рамках которого жители Риги с помощью специальных сенсоров измеряли уровень загрязнения воздуха ультрамелкими частицами PM2.5. Всего в центре города и его окрестностях было установлено 20 таких датчиков. Исследование позволило анализировать, как уровень загрязнения зависит от времени суток, интенсивности движения транспорта, погодных условий, сезона и плотности застройки.
Полученные данные помогут в будущем при городском планировании и решении экологических вопросов.
Проект Urban ReLeaf, финансируемый программой Европейского союза «Горизонт Европа», направлен на создание экосистем данных с участием жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного планирования городской среды. Помимо Риги, проект реализуется в Афинах, Кашкайше, Данди, Мангейме и Утрехте. Его цель — использовать данные и наблюдения жителей при принятии решений, в том числе на политическом уровне, а также повышать понимание принципов устойчивой и экологичной городской среды.