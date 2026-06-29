Ночная жара становится новой угрозой: что ученые говорят о погоде в Европе
Европа переживает одну из самых тяжелых волн жары за всю историю наблюдений — и ученые все жестче связывают происходящее не просто с «аномальной погодой», а с климатическим кризисом. По оценке международной группы World Weather Attribution, нынешняя жара в Западной Европе была бы практически невозможна в июне еще 50 лет назад, до нынешнего уровня глобального потепления.
Исследователи проанализировали самые жаркие дни и ночи в наиболее пострадавших районах Европы и пришли к выводу: подобная жара стала результатом быстрого усиления экстремальных температур из-за выбросов парниковых газов. Если бы такая же погодная ситуация возникла в 1976 году, дневные температуры были бы примерно на 3,5 градуса ниже, а ночные — примерно на 2,4 градуса ниже. Даже по сравнению с 2003 годом, когда Европа пережила одну из самых смертоносных волн жары века, нынешние значения стали значительно более опасными.
Особенно тревожит ученых то, что опасной стала не только дневная жара, но и ночная. Ночью организм должен восстанавливаться после перегрева, но если температура почти не падает, нагрузка на сердце, сосуды и дыхательную систему сохраняется круглосуточно. По данным Reuters, нынешние экстремально жаркие ночи стали в десятки и даже сотни раз более вероятными из-за антропогенного изменения климата.
Последствия уже видны по всей Европе. В Германии, Чехии, Польше и Венгрии были зафиксированы рекордные температуры выше +40 градусов. Германия, по предварительным данным, обновила абсолютный температурный рекорд — +41,7 градуса в Кошене, Польша побила 105-летний рекорд с +40,5 градуса в Слубице, Чехия сообщила о +41,9 градуса в Доксанах, а в Венгрии температура достигла +40,7 градуса. Более 191 миллиона человек в Европе столкнулись с температурой до +35 градусов.
Жара уже привела к серьезным последствиям для здоровья людей и инфраструктуры. Во Франции за несколько дней было зарегистрировано около 1000 дополнительных смертей по сравнению с обычными показателями, причем большинство умерших — люди старше 65 лет. В Испании предварительно сообщалось как минимум о 327 смертях, которые могут быть связаны с жарой. В разных странах фиксировались перегрузка скорой помощи, перебои в транспорте, лесные пожары и проблемы с энергетикой.
По словам ученых, нынешняя жара опасна еще и потому, что она пришла рано. Европа уже переживала необычно интенсивную волну тепла во второй половине мая 2026 года: тогда в западной Франции, Англии и Уэльсе среднесуточные температуры местами превышали норму 1991-2020 годов более чем на 10 градусов. В ряде стран были побиты майские температурные рекорды, а резкий переход от прохладной погоды к экстремальному теплу усилил нагрузку на людей и экосистемы.
Климатологи подчеркивают: сама по себе жара в Европе не новость, но ее интенсивность, продолжительность и время наступления меняются. При нынешнем уровне глобального потепления около 1,4 градуса экстремальные температуры уже приближаются к пределам, к которым европейские города, дома, школы, больницы и транспортная инфраструктура не были готовы. World Weather Attribution отмечает, что тепловые риски особенно концентрируются в городах, где эффект «теплового острова», плотная застройка, недостаток зелени и социальное неравенство усиливают воздействие жары.