Ночная жара становится новой угрозой: что ученые говорят о погоде в Европе

Исследователи проанализировали самые жаркие дни и ночи в наиболее пострадавших районах Европы и пришли к выводу: подобная жара стала результатом быстрого усиления экстремальных температур из-за выбросов парниковых газов. Если бы такая же погодная ситуация возникла в 1976 году, дневные температуры были бы примерно на 3,5 градуса ниже, а ночные — примерно на 2,4 градуса ниже. Даже по сравнению с 2003 годом, когда Европа пережила одну из самых смертоносных волн жары века, нынешние значения стали значительно более опасными.