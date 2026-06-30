"Мы меняем правила игры": фермеры Латвии жалуются на нечестных людей при самосборе клубники
Самостоятельный сбор клубники, который долгие годы считался выгодным для фермеров и покупателей, оказался под угрозой. Причина — недобросовестные посетители, которые съедают ягоды, не платят или нарушают правила.
Популярная в Латвии услуга самостоятельного сбора клубники может стать менее доступной из-за недобросовестного поведения некоторых посетителей. Владельцы хозяйства Flourishing, расположенного в Кекавском крае, сообщили в Facebook, что вынуждены изменить правила после серии неприятных случаев.
В своем обращении фермеры не скрывали разочарования.
«Очень грустно. Из-за нечестности людей меняем правила игры».
Теперь каждая семья, приехавшая на самосбор, должна будет собрать не менее трех килограммов ягод. По словам хозяйки, поводом для такого решения стал случай, когда на поле приехали четверо взрослых мужчин, которые спустя полчаса вышли лишь с небольшой горстью клубники.
«Чувствую себя использованной. Приехали четыре взрослых мужчины и через полчаса вышли с горстью собранной клубники. Вы приехали просто поесть? Так больше не будет!»
Еще одно изменение касается оплаты. Рассчитаться за ягоды теперь можно будет только наличными. Фермеры объяснили это тем, что некоторые посетители обещали вернуться после сбора и оплатить покупку банковской картой, но так и не приезжали.
Публикация вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Большинство пользователей поддержали фермеров и осудили поведение недобросовестных клиентов.
Многие предложили брать предоплату перед входом на поле. Один из комментаторов считает, что сначала необходимо оплатить минимальный объем ягод, а если человек соберет больше — доплатить разницу. Другие предлагают установить залог или обязательную минимальную оплату с каждого посетителя.
Некоторые пользователи уверены, что на полях необходим более строгий контроль. Люди предлагают закреплять за каждым сборщиком отдельную грядку, устанавливать камеры видеонаблюдения или нанимать сотрудника, который будет следить за соблюдением правил.
«Неужели теперь и клубничному полю нужна охрана?» — задается вопросом одна из участниц обсуждения.
Другие делились собственным положительным опытом и отмечали, что возможность самостоятельно собирать местную клубнику особенно нравится семьям с детьми. «Мы только что были у вас. Все очень понравилось, ягоды отличные. Не позволяйте нескольким неприятным людям испортить всем настроение», — написала одна из посетительниц.
При этом звучали и другие мнения. Некоторые пользователи считают, что попробовать несколько ягод прямо во время сбора — нормальная практика, если речь не идет о злоупотреблениях. Другие обращают внимание, что организаторам стоит заранее предупреждать посетителей обо всех правилах, включая возможность или запрет есть ягоды на поле.
Нашлись и те, кто считает, что проблема кроется не только в поведении отдельных покупателей, но и в организации процесса. Один из комментаторов рассказал, что на других клубничных фермах действует более строгая система: каждого посетителя сопровождает сотрудник, устанавливается минимальный объем сбора на человека, а передвигаться по чужим грядкам запрещено.
Несмотря на неприятный опыт, большинство участников обсуждения выразили надежду, что хозяйства не откажутся от формата самосбора полностью. Однако сами фермеры признают: если злоупотребления продолжатся, сохранить прежнюю систему доверия будет все сложнее.