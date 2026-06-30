"Мы меняем правила игры": фермеры Латвии жалуются на нечестных людей при самосборе клубники

Нашлись и те, кто считает, что проблема кроется не только в поведении отдельных покупателей, но и в организации процесса. Один из комментаторов рассказал, что на других клубничных фермах действует более строгая система: каждого посетителя сопровождает сотрудник, устанавливается минимальный объем сбора на человека, а передвигаться по чужим грядкам запрещено.