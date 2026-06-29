Банк Латвии выпустит необычные золотые монеты в форме семян
В четверг, 2 июля, Банк Латвии выпустит уникальный коллекционный набор золотых монет «Золотые семена». Набор состоит из пяти одинаковых золотых монет в форме семени.
Автор оригинального дизайна и концепции — художник Артур Аналтс. Его созданная ранее «Медовая монета» в 2020 году получила главную награду самого престижного в мире конкурса монет Coin of the Year.
По замыслу автора, семя — это не просто начало. Это возможность, заключенная в маленькой и хрупкой форме. В нем скрыто будущее, которому еще только предстоит появиться. Семя тихое, но сильное, наполненное потенциалом. Однако реализовать этот потенциал оно не может в одиночку — ему необходимы почва, вода, свет, время и забота.
Ничто не развивается в изоляции: рост всегда зависит от множества процессов. Они происходят между людьми — в отношениях, равновесии и той среде, которую мы выбираем для жизни и которую готовы беречь.
Семя также символизирует тихое, но настойчивое сопротивление. Каждое посаженное семя — это акт веры в будущее. Оно олицетворяет потенциал, существующий даже тогда, когда обстоятельства неблагоприятны, а мир кажется закрытым или истощенным. Заботиться о семени — значит не оставаться равнодушным и действовать, даже если будущее пока не выглядит очевидным и безопасным.
«Золотые семена» малы по размеру, но символизируют самое важное — возможности, ответственность и надежду. Возможно, именно в этом и заключается главная сила семян: напоминать, что даже самое маленькое начало может вырасти в целый мир, если мы решим заботиться о нем уже сегодня.
Приобрести коллекционный набор можно будет на сайте e-monetas.lv с 2 июля, 12:00.
- Цена набора — 425 евро.
- Лимит покупки — не более двух наборов на одного человека.
- Тираж — 2500 экземпляров.
- Каждый набор включает пять монет в форме семян.
- По отдельности монеты продаваться не будут — только комплектом.
- Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе Lietuvos monetų kalykla.