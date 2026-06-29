Банк Латвии выпустит необычные золотые монеты в форме семян

По замыслу автора, семя — это не просто начало. Это возможность, заключенная в маленькой и хрупкой форме. В нем скрыто будущее, которому еще только предстоит появиться. Семя тихое, но сильное, наполненное потенциалом. Однако реализовать этот потенциал оно не может в одиночку — ему необходимы почва, вода, свет, время и забота.