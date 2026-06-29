Лидер рынка розничной торговли стран Персидского залива Lulu Retail ищет поставщиков в Латвии
У латвийских производителей продуктов питания появилась редкая возможность выйти на экспорт: в Ригу приедет лидер рынка розничной торговли стран Персидского залива Lulu Retail.
Этим летом у латвийских производителей продуктов питания появится уникальная возможность представить свою продукцию одной из ведущих мировых розничных компаний. 2 июля 2026 года в Риге пройдет специальное мероприятие для поставщиков Buyer Pitch to Lulu Retail (Y International) for GCC Export & New Discount Format, во время которого латвийские предприятия смогут на индивидуальных встречах презентовать свою продукцию закупочной команде Lulu Retail и обсудить возможности экспорта в страны Персидского залива (GCC).
Мероприятие организует Латвийский деловой совет в Катаре совместно с Lulu Retail, Y International Polska, DRC Discount Retail Consulting и Rietumu Banka. Участие бесплатное. В мероприятии примут участие представители Lulu Retail и Y International Polska, которые ищут новых поставщиков как для существующей сети магазинов Lulu, так и для нового формата магазинов низких цен, который компания сейчас развивает в странах GCC.
Возможность выйти на один из самых быстрорастущих рынков мира
Во время мероприятия компании смогут:
- представить свой ассортимент непосредственно специалистам по закупкам Lulu Retail;
- принять участие в индивидуальных деловых встречах продолжительностью 15–20 минут;
- получить информацию о модели сотрудничества, логистике и требованиях к поставщикам;
- оценить экспортный потенциал своей продукции для рынков стран Персидского залива.
Организаторы приглашают к участию латвийских производителей продуктов питания и других товаров повседневного спроса (FMCG) — как выпускающих продукцию под собственными брендами, так и производителей товаров под частными торговыми марками.
Почему именно Lulu Retail?
Lulu Retail — одна из крупнейших и самых известных розничных компаний в регионе Персидского залива. Она работает сразу в нескольких странах GCC, обслуживает миллионы покупателей и управляет широкой сетью гипермаркетов, супермаркетов и магазинов шаговой доступности, продолжая активно расширяться.
Сейчас компания также развивает новую сеть магазинов-дискаунтеров и ищет новых международных поставщиков конкурентоспособной и качественной продукции. Это открывает для латвийских производителей возможность стать долгосрочными партнерами одного из крупнейших игроков розничной торговли на Ближнем Востоке.
Дополнительным преимуществом является логистический центр компании Y International Polska в польском городе Лодзь, который обеспечивает эффективную доставку товаров европейских производителей на рынки стран Персидского залива, делая сотрудничество для латвийских компаний более удобным и доступным.
Информация о мероприятии
- Дата: 2 июля 2026 года
- Время: с 9:00 до 12:00
- Место: Rietumu Capital Centre, ул. Весетас, 7, Рига
- Рабочий язык: английский
Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.
Желающие могут подать заявку на участие до 30 июня 2026 года, 15:00, написав на электронную почту laura.rigerte@lawerton.com. Участники будут подтверждаться в порядке очереди, при этом приоритет получат члены Латвийского делового совета в Катаре.