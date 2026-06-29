Лидер рынка розничной торговли стран Персидского залива Lulu Retail ищет поставщиков в Латвии

Этим летом у латвийских производителей продуктов питания появится уникальная возможность представить свою продукцию одной из ведущих мировых розничных компаний. 2 июля 2026 года в Риге пройдет специальное мероприятие для поставщиков Buyer Pitch to Lulu Retail (Y International) for GCC Export & New Discount Format, во время которого латвийские предприятия смогут на индивидуальных встречах презентовать свою продукцию закупочной команде Lulu Retail и обсудить возможности экспорта в страны Персидского залива (GCC).