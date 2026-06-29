Медведь атаковал грибника в Тукумском крае: угроза для людей становится реальной

До сих пор специалисты и представители государственных природоохранных учреждений неоднократно подчеркивали, что бурые медведи, как правило, избегают встреч с человеком и редко проявляют агрессию. Жителям советовали соблюдать обычные меры предосторожности во время прогулок по лесу и не паниковать даже в разгар грибного и ягодного сезона.