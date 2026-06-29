Медведь атаковал грибника в Тукумском крае: угроза для людей становится реальной
Нападение медведя на грибника в Тукумском крае вновь разожгло споры о росте популяции хищников в Латвии. После инцидента все громче звучат призывы пересмотреть запрет на их отстрел.
До сих пор специалисты и представители государственных природоохранных учреждений неоднократно подчеркивали, что бурые медведи, как правило, избегают встреч с человеком и редко проявляют агрессию. Жителям советовали соблюдать обычные меры предосторожности во время прогулок по лесу и не паниковать даже в разгар грибного и ягодного сезона.
Однако инцидент, произошедший 26 июня в Семской волости Тукумского края, показал, что встречи с крупными хищниками могут представлять реальную опасность, сообщает Medibam.lv.
По словам коллеги пострадавшего, около полудня мужчина собирал лисички в хорошо знакомом ему лесу, когда примерно в пятидесяти метрах позади неожиданно услышал громкий рев. Обернувшись, он увидел взрослого медведя, который быстро приближался. До этого ничто не указывало на присутствие животного.
Пытаясь спастись, грибник бросил корзину и забрался на ближайшую березу. На высоте около трех метров одна из веток сломалась, и мужчина использовал ее, чтобы отпугнуть подошедшего вплотную медведя. По счастливой случайности хищник не стал продолжать нападение и ушел в лес.
После пережитого мужчина находится в сильном эмоциональном потрясении и, по словам знакомых, сомневается, что сможет снова отправиться за грибами.
О случившемся сообщили в Государственную полицию, сотрудники которой опросили пострадавшего и пообещали предупредить жителей окрестностей.
Местные жители также рассказали о пропаже двух собак и не исключают, что их исчезновение может быть связано с медведем, хотя официального подтверждения этой версии нет.
В Управлении охраны природы Латвии призвали сообщать обо всех подобных случаях, подробно описывая обстоятельства встречи с хищником. Такие сообщения помогают специалистам оценивать поведение животных и при необходимости принимать меры.
Инцидент вновь усилил общественную дискуссию о растущей численности бурых медведей в Латвии. Если природоохранные организации продолжают подчеркивать необходимость защиты редкого вида и призывают избегать конфликтов с животными, то часть охотников и жителей сельских районов считает, что в отдельных случаях следует обсуждать возможность регулирования популяции, чтобы снизить риски для людей. На сегодняшний день бурый медведь остается в Латвии особо охраняемым видом, а его отстрел запрещен.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Саулкрастском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении медведя в Звейниекциемсе — в районе кемпинга Jūras priedes. Позже муниципальная полиция сообщила, что информация подтвердилась: животное действительно побывало в населенном пункте и заходило на территорию двух частных владений.