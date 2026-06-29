Скорая помощь назвала главные ошибки жителей Латвии в жару: не ждите чувства жажды

Повышенный риск есть и у людей с хроническими заболеваниями, особенно болезнями дыхательных путей или сердца, а также с нарушениями психического здоровья. В группе риска также люди, принимающие определенные лекарства, те, кто занимается спортом в жару, долго выполняет тяжелую физическую работу, в том числе работает в поле, или трудится в непроветриваемых и неохлаждаемых помещениях.