Скорая помощь назвала главные ошибки жителей Латвии в жару: не ждите чувства жажды
В жаркие дни медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) оказывали помощь детям, взрослым и пожилым людям из-за перегрева и нехватки жидкости. Тяжелых или трагических случаев не было, но служба напоминает: в жару опасно долго находиться на солнце, заниматься спортом, оставаться в перегретых помещениях и пить мало жидкости.
У детей жалобы появлялись после длительного пребывания на улице — чаще всего в случаях, когда весь день или значительная его часть были проведены на жаре и солнце во время игр или отдыха у водоемов. В большинстве таких случаев дополнительно фиксировалось недостаточное потребление жидкости.
Похожие вызовы регистрировались и среди взрослых. Среди молодежи самой частой ошибкой было длительное пребывание на улице в жаркую погоду во время занятий спортом или другой физической активности. В результате происходило перегревание, и требовалась медицинская помощь.
В нескольких случаях взрослые также долго выполняли физическую работу на улице в жару, после чего у них возникали проблемы со здоровьем.
Вызовы поступали и к пожилым людям, у которых жалобы начинались после пребывания в перегретых помещениях. В службе призывают в жаркую погоду чаще связываться с родственниками и соседями, которые живут одни, чтобы убедиться, что они чувствуют себя нормально.
NMPD отмечает, что в большинстве случаев люди пили недостаточно жидкости, а иногда в течение дня не пили вообще.
В службе напоминают: в жаркую погоду жидкость нужно пить регулярно в течение всего дня, не дожидаясь чувства жажды. Кроме того, днем, когда солнце наиболее активно, рекомендуется находиться в проветриваемых помещениях или в тени и избегать тяжелой физической работы.
В жаркие дни риску подвергается каждый, кто пьет недостаточно жидкости, слишком тепло одет в жару, находится на солнце без головного убора, а также долго пребывает под прямыми солнечными лучами или в жаре, отмечает NMPD.
Особенно уязвимы пожилые люди, особенно старше 75 лет и живущие одни, маленькие дети, особенно дети до года, у которых еще не полностью сформировалась физиологическая терморегуляция, а также лежачие больные, которые в повседневной жизни зависят от помощи окружающих.
Повышенный риск есть и у людей с хроническими заболеваниями, особенно болезнями дыхательных путей или сердца, а также с нарушениями психического здоровья. В группе риска также люди, принимающие определенные лекарства, те, кто занимается спортом в жару, долго выполняет тяжелую физическую работу, в том числе работает в поле, или трудится в непроветриваемых и неохлаждаемых помещениях.
NMPD также предупреждает, что детская коляска или салон стоящего, непроветриваемого автомобиля могут превратиться в «теплицу», создавая для ребенка смертельно опасный риск перегрева. Перегрев возможен и тогда, когда ребенок спит в душном и жарком помещении. В группе риска также находятся люди, употребляющие алкоголь или наркотики.