NASA срочно пытается спасти космический телескоп Swift, который может упасть на Землю

Особая сложность в том, что Swift изначально не проектировался для стыковки или ремонта в космосе. Это не спутник с заранее предусмотренным «портом» для обслуживания, поэтому спасательной системе придется работать с так называемой некооперативной целью — объектом, который не был рассчитан на захват другим аппаратом. Если операция пройдет успешно, робот поднимет Swift с нынешней низкой орбиты примерно с 224 миль до более безопасной высоты около 373 миль.