NASA срочно пытается спасти космический телескоп Swift, который может упасть на Землю
NASA готовит необычную и рискованную операцию в космосе: агентство пытается спасти телескоп Neil Gehrels Swift Observatory, который больше 20 лет наблюдал за самыми мощными взрывами во Вселенной, но теперь сам оказался под угрозой. Из-за повышенной солнечной активности аппарат быстрее теряет высоту и может войти в атмосферу Земли, если его орбиту не удастся поднять.
Swift был запущен в 2004 году и изначально создавался для изучения гамма-всплесков — колоссальных космических взрывов, которые считаются одними из самых энергетически мощных явлений во Вселенной. За годы работы телескоп значительно превысил первоначально запланированный срок службы и стал важным инструментом для астрономов: он быстро наводится на внезапные события в космосе и помогает изучать гамма-всплески, сверхновые, вспышки звезд и другие кратковременные явления.
Проблема в том, что у Swift нет собственного двигателя, который позволил бы самостоятельно поднять орбиту. В последние месяцы аппарат стал быстрее снижаться из-за атмосферного сопротивления, усилившегося на фоне высокой солнечной активности. В феврале NASA временно приостановило большую часть научных операций телескопа, чтобы сориентировать аппарат так, чтобы уменьшить сопротивление и выиграть время до спасательной миссии.
Теперь NASA рассчитывает отправить к телескопу специальный роботизированный аппарат Link, разработанный компанией Katalyst Space Technologies. Стоимость операции оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Аппарат должен сблизиться со Swift, захватить его с помощью роботизированных механизмов и поднять на более безопасную орбиту. По данным AP, запуск спасательной операции может начаться уже в ближайшие дни, а сам Link должен добраться до телескопа примерно за месяц.
Особая сложность в том, что Swift изначально не проектировался для стыковки или ремонта в космосе. Это не спутник с заранее предусмотренным «портом» для обслуживания, поэтому спасательной системе придется работать с так называемой некооперативной целью — объектом, который не был рассчитан на захват другим аппаратом. Если операция пройдет успешно, робот поднимет Swift с нынешней низкой орбиты примерно с 224 миль до более безопасной высоты около 373 миль.
Время у NASA ограничено. По оценкам, если ничего не предпринять, телескоп продолжит снижаться, а к осени может приблизиться к критической высоте. После этого спасти аппарат будет уже гораздо сложнее или невозможно. В случае неудачи Swift в итоге войдет в плотные слои атмосферы и, скорее всего, сгорит.
Для NASA эта миссия важна не только из-за самого телескопа. Если операция удастся, она станет одним из самых наглядных примеров новой эпохи космического обслуживания: вместо того чтобы списывать дорогие аппараты после потери высоты или поломки, их можно будет ремонтировать, дозаправлять или поднимать на другую орбиту с помощью роботизированных «спасателей».