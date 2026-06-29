В Латвии для пользователей eID-карт введут новый способ электронной подписи
Чтобы все владельцы удостоверений личности (eID-карт) могли и дальше пользоваться квалифицированной электронной подписью, в Латвии будет разработано решение для удаленной квалифицированной электронной подписи для eID-карт с микрочипами определенного поколения.
Новое решение позволит сохранить возможность электронной подписи даже для тех eID-карт, технологии которых в будущем перестанут соответствовать требованиям к квалифицированной электронной подписи. Это означает, что жители смогут и дальше использовать eID-карту как документ, удостоверяющий личность, средство аутентификации в цифровой среде и инструмент для подписания документов.
Уже в декабре этого года изменения могут затронуть около 346 000 eID-карт. Чтобы обеспечить непрерывную доступность eParaksts, будет внедрена удаленная квалифицированная электронная подпись, которая и в дальнейшем позволит создавать полноценную безопасную электронную подпись с использованием eID-карты. Она будет иметь юридическую силу как в Латвии, так и в других странах Европейского союза.
Разработкой решения займется Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) совместно с Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) и другими заинтересованными учреждениями. Одновременно будут внесены необходимые изменения в нормативные акты и адаптированы информационные системы.
Как сообщалось ранее, после 9 декабря 2026 года могут измениться возможности использования электронной подписи для части eID-карт, выданных гражданам Латвии с 2 сентября 2019 года по 2 июня 2022 года, а гражданам других стран — до 30 января 2026 года. Срок действия сертификата соответствия микрочипов, используемых в этих картах, для создания квалифицированной электронной подписи истекает в конце года.
Изменения не связаны с какими-либо рисками безопасности или выявленными угрозами. Они также не повлияют на использование eID-карты для подтверждения личности как при личном обращении, так и в электронных сервисах, а также для поездок по территории Европейского союза. Получать новую eID-карту не потребуется.
В ближайшее время LVRTC проинформирует владельцев затронутых карт о предстоящих изменениях. В декабре сертификат электронной подписи, записанный на eID-карте, будет аннулирован, после чего пользователям станет доступна новая удаленная электронная подпись. Процедура подписания документов немного изменится, однако владельцы таких карт получат подробные инструкции в декабре.
Такая ситуация возникла потому, что срок действия eID-карт составляет 10 лет, тогда как соответствие используемых в них компонентов новым требованиям законодательства Европейского союза должно подтверждаться каждые пять лет.