В Латвии для пользователей eID-карт введут новый способ электронной подписи

Уже в декабре этого года изменения могут затронуть около 346 000 eID-карт. Чтобы обеспечить непрерывную доступность eParaksts, будет внедрена удаленная квалифицированная электронная подпись, которая и в дальнейшем позволит создавать полноценную безопасную электронную подпись с использованием eID-карты. Она будет иметь юридическую силу как в Латвии, так и в других странах Европейского союза.