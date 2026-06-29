Зарубежные инвесторы стали беспокоиться за свои деньги в странах Балтии. Что их волнует больше всего?
Геополитическая напряженность, по мнению иностранных инвесторов, является главным риском для инвестиционной привлекательности стран Балтии в ближайшие три года — ее назвали одним из трех основных рисков 45% респондентов. Это показало исследование компании EY European Attractiveness Survey 2026.
Данные исследования показывают, что фактор безопасности в странах Балтии стал одним из ключевых вопросов инвестиционной среды. Геополитическую напряженность как существенный риск отметили 42% опрошенных в Латвии, 46% — в Эстонии и 48% — в Литве. Это подтверждает, что географическое положение региона и ситуация в сфере безопасности напрямую влияют на восприятие инвесторами привлекательности и долгосрочной стабильности стран Балтии.
Помимо вопросов безопасности инвесторы в странах Балтии называют существенными рисками рост издержек ведения бизнеса, нехватку квалифицированной рабочей силы и макроэкономическую ситуацию. В Латвии рост расходов бизнеса, включая затраты на энергию, одним из главных рисков считают 28% респондентов, еще 26% указывают на нехватку необходимых навыков у работников. В Эстонии среди наиболее значимых рисков инвесторы чаще всего называют макроэкономические условия (42%) и рост издержек бизнеса (34%), тогда как в Литве оба этих фактора имеют одинаковую значимость — по 28% респондентов считают существенным риском как макроэкономическую ситуацию, так и рост расходов бизнеса.
В исследовании EY подчеркивается, что полномасштабное вторжение России в Украину оказывает на страны Балтии двойственное влияние. С одной стороны, оно усиливает восприятие рисков инвесторами, а с другой — создает новые инвестиционные возможности. По мнению инвесторов, наибольший потенциал сегодня имеют сферы кибербезопасности, накопления энергии, возобновляемой энергетики, развития электросетей, логистики и укрепления критической инфраструктуры, что делает их важными не только с точки зрения политики безопасности, но и экономического развития.
Одновременно исследование показывает, что в геополитически чувствительном регионе инвесторы все выше ценят предсказуемость — значение политической стабильности в 2026 году достигло 24%. Это особенно важно в условиях, когда инвесторы оценивают не только уровень затрат и потенциал рынка, но и способность государств обеспечить понятный и последовательный курс развития.
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