Зарубежные инвесторы стали беспокоиться за свои деньги в странах Балтии. Что их волнует больше всего?

Помимо вопросов безопасности инвесторы в странах Балтии называют существенными рисками рост издержек ведения бизнеса, нехватку квалифицированной рабочей силы и макроэкономическую ситуацию. В Латвии рост расходов бизнеса, включая затраты на энергию, одним из главных рисков считают 28% респондентов, еще 26% указывают на нехватку необходимых навыков у работников. В Эстонии среди наиболее значимых рисков инвесторы чаще всего называют макроэкономические условия (42%) и рост издержек бизнеса (34%), тогда как в Литве оба этих фактора имеют одинаковую значимость — по 28% респондентов считают существенным риском как макроэкономическую ситуацию, так и рост расходов бизнеса.