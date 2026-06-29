Падение украинских беспилотников в странах Балтии назвали "приемлемой ценой" за ослабление России

За последнее время подобные беспилотники были обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. В частности, в Эстонии нашли украинский дрон с боевой частью весом около пяти килограммов. В то же время на территории Латвии с начала полномасштабного вторжения России в Украину потерпели крушение семь беспилотников, а еще один был уничтожен истребителями НАТО. В Латвии реакция властей на инциденты стала одним из факторов правительственного кризиса.