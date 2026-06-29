Падение украинских беспилотников в странах Балтии назвали "приемлемой ценой" за ослабление России
Глава МИД Эстонии заявил, что случайные падения украинских беспилотников на территории стран НАТО являются приемлемой ценой за удары по российской нефтяной инфраструктуре, которые, по его мнению, ослабляют военный потенциал России. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.
По словам главы эстонского МИД, Таллин не приветствует подобные инциденты, однако не считает, что Киев должен отказаться от проведения дальнобойных операций против объектов на территории России.
«Конечно, мы не рады этим случаям. Но мы не говорим Украине, что ей следует прекратить это», — заявил Цахкна. Он подчеркнул, что удары по нефтяной инфраструктуре затрагивают один из ключевых источников доходов России и оказывают давление на ее экономику.
Как отмечает издание, в последние месяцы Украина значительно активизировала атаки беспилотниками по целям, расположенным далеко от линии фронта. В ответ Россия усилила применение средств радиоэлектронной борьбы, из-за чего часть украинских дронов теряет управление и отклоняется от маршрута.
За последнее время подобные беспилотники были обнаружены в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. В частности, в Эстонии нашли украинский дрон с боевой частью весом около пяти килограммов. В то же время на территории Латвии с начала полномасштабного вторжения России в Украину потерпели крушение семь беспилотников, а еще один был уничтожен истребителями НАТО. В Латвии реакция властей на инциденты стала одним из факторов правительственного кризиса.
Цахкна также отверг обвинения Москвы в том, что страны Балтии якобы помогают Украине наносить удары по территории России или предоставляют для этого свое воздушное пространство. По его словам, подобные заявления являются безосновательными и свидетельствуют о попытках Кремля переложить ответственность. Министр отметил, что, по его оценке, за последние месяцы изменилась и риторика российского руководства. Он считает, что одной из причин стало экономическое давление, вызванное ударами по объектам нефтяной инфраструктуры.
Вместе с тем глава эстонской дипломатии полагает, что говорить о готовности Москвы к переговорам пока преждевременно. По его мнению, Россия может попытаться использовать дипломатические контакты для затягивания времени и усиления разногласий между европейскими государствами.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на фоне растущего внимания к вопросам безопасности латвийские службы объяснили жителям, как отличить боевой беспилотник от обычного дрона для хобби и что делать при обнаружении подозрительного объекта в небе.