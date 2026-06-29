PVD обнаружила антисанитарию на складе в Риге: там фасовали черешню

На складе были обнаружены не только грязь в помещениях и на оборудовании, но и, например, отсутствие горячей воды — как в помещениях, где фасовали продукцию, так и в туалетах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, что является важным фактором при работе с продуктами питания. У сотрудников также не были пройдены обязательные проверки здоровья.