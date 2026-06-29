PVD обнаружила антисанитарию на складе в Риге: там фасовали черешню
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) выявила в Риге склад Topfruit, который, по данным службы, работал без необходимой регистрации и уже был закрыт решением ведомства два года назад. Во время проверки там в антисанитарных условиях фасовали черешню, а распространение трех тонн продукции без маркировки было остановлено.
Проверяя информацию о возможном участии в обороте продовольствия без необходимой регистрации в Продовольственно-ветеринарной службе, PVD провела проверку на складе SIA Topfruit по адресу улица Сникерес, 25, корпус 1, в Риге.
В ходе проверки было установлено: хотя у SIA Topfruit есть зарегистрированный в PVD склад на улице Гайзиня, фактически деятельность предприятия ведется на складе на улице Сникерес, который два года назад был закрыт решением PVD.
На момент проверки на складе в помещениях и условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям, фасовали черешню, что создавало риск загрязнения продуктов.
На складе были обнаружены не только грязь в помещениях и на оборудовании, но и, например, отсутствие горячей воды — как в помещениях, где фасовали продукцию, так и в туалетах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, что является важным фактором при работе с продуктами питания. У сотрудников также не были пройдены обязательные проверки здоровья.
Во время проверки была обнаружена черешня в ящиках без маркировки, которая позволяла бы установить ее происхождение. Был составлен акт о приостановке распространения продуктов, а распространение 3 тонн черешни остановлено.
За невыполнение законных требований должностного лица, а также за нарушения гигиенических требований Продовольственно-ветеринарная служба начала процесс об административном правонарушении.
По информации Firmas.lv, в 2025 году Topfruit работала с оборотом 3,805 млн евро, что на 35,8% больше, чем годом ранее. При этом предприятие понесло убытки в размере 167 016 евро, тогда как годом ранее работало с прибылью.
Компания зарегистрирована в 2014 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Topfruit в равных долях принадлежит Андрею Парамонову и Игорю Виноградову. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля фруктами и овощами.