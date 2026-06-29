У жителей Латвии обнаружили одну интересную особенность мышления, которая отличает их от эстонцев и литовцев

По мнению экспертов, в настоящее время столица Латвии находится в привлекательном положении для инвесторов. Цены на жилье здесь по-прежнему ниже, чем в Вильнюсе и Таллине, а по доходности от аренды Рига является лидером. Согласно данным Eurostat, за год цены на жилье в Риге выросли на 11%, тогда как в Вильнюсе — почти на 14%, а в Таллине — на 5%. При этом уровень цен между столицами стран Балтии значительно различается. На первичном рынке новых проектов средняя стоимость квадратного метра квартиры в центре Риги составляет 3500 евро, тогда как в Вильнюсе она достигает 7030 евро, а в Таллине — 4590 евро.