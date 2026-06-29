У жителей Латвии обнаружили одну интересную особенность мышления, которая отличает их от эстонцев и литовцев
В Риге в новых проектах в центре города стоимость квадратного метра квартиры вдвое ниже, чем в Вильнюсе, и почти на четверть ниже, чем в Таллине. Латвию отличает от соседних стран еще одна интересная особенность.
Самое ценное, что есть
Как анализирует агентство недвижимости Latio, несмотря на растущий в последние годы интерес к различным видам инвестиций, недвижимость для жителей Латвии по-прежнему остается самым ценным активом. Согласно данным OECD, почти у 54% латвийских домохозяйств основную часть благосостояния составляет жилье, в котором они проживают, а еще примерно у 30% — другая недвижимость, например земельные участки или квартиры для сдачи в аренду. Это самый высокий показатель среди стран OECD и он существенно отличает структуру благосостояния жителей Латвии даже от ближайших соседей. Для сравнения: в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют во вторую недвижимость, чаще отдавая предпочтение финансовым рынкам.
"В Латвии квартира, дом или земельный участок воспринимаются как более надежный актив, чем финансовые инструменты, стоимость которых зависит от глобальных рынков. Недвижимость имеет физическое воплощение и практическое назначение, а при грамотной покупке способна защитить капитал в условиях инфляции", - отмечает Latio.
Рига выглядит привлекательно
По мнению экспертов, в настоящее время столица Латвии находится в привлекательном положении для инвесторов. Цены на жилье здесь по-прежнему ниже, чем в Вильнюсе и Таллине, а по доходности от аренды Рига является лидером. Согласно данным Eurostat, за год цены на жилье в Риге выросли на 11%, тогда как в Вильнюсе — почти на 14%, а в Таллине — на 5%. При этом уровень цен между столицами стран Балтии значительно различается. На первичном рынке новых проектов средняя стоимость квадратного метра квартиры в центре Риги составляет 3500 евро, тогда как в Вильнюсе она достигает 7030 евро, а в Таллине — 4590 евро.
При этом именно в Риге зафиксирована самая высокая доходность от сдачи жилья в аренду среди столиц стран Балтии — в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она составляет около 5%, а в Таллине — 3,3%.
Как отмечает Latio, в глазах как местных, так и иностранных инвесторов Рига сегодня выделяется сравнительно низким «порогом входа» и более высоким потенциальным уровнем доходности.