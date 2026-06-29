Латвия хочет построить совместный с Украиной завод дронов у границы
Латвия намерена как можно быстрее построить совместный с Украиной завод по производству дронов — и хочет разместить его в приграничье. По словам премьера Андриса Кулбергса, для этого власти готовы снять политические барьеры и создать «зеленые коридоры», поскольку Латгале одновременно нужны и безопасность, и новые рабочие места.
Латвия сделает все, чтобы совместный с Украиной завод по производству дронов был построен как можно быстрее и находился в приграничной зоне Латвии, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс после выездного внеочередного заседания правительства в Латгале.
После заседания премьер выразил удовлетворение его ходом, назвав встречу «здоровой». Он признал, что, принимая решения только в Риге, невозможно понять конкретные проблемы регионов. Во время визита в Латгалию Кулбергс и другие министры посетили местные предприятия и встретились с представителями самоуправлений.
По словам Кулбергса, люди, с которыми он встречался, главным вопросом для Латгале называли безопасность. Если нет безопасности, регион сталкивается со спадом в туризме и других отраслях, пояснил премьер.
Он сообщил, что в июле или августе вдоль границы с Россией и Беларусью будет обеспечено антидроновое решение, чтобы при каждой угрозе со стороны дронов не приходилось задействовать авиацию. Это эффективно, но дорого, признал Кулбергс.
Министр обороны Райвис Мелнис в приграничье посетил один из таких пунктов противовоздушной обороны, которые планируется разместить по всей длине обеих границ. По словам министра, на посещенном им пункте установлены произведенные в Латвии системы перехвата дронов.
Мелнис также рассказал, что на заседании правительства обсуждался вопрос об увеличении присутствия Национальных вооруженных сил в Латгальском регионе.
В этом месяце Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве двух стран в сфере обороны, предусматривающее передачу украинского опыта в защите воздушного пространства от атак дронов. Как сегодня пояснил Кулбергс, это соглашение предусматривает также совместное производство.
По словам премьера, он договорился с Мелнисом, что Латвия сделает все, снимет политические барьеры и введет «зеленые коридоры», чтобы завод по производству дронов находился в приграничной зоне Латвии. Кулбергс подчеркнул, что Латгалии нужны экономическая активность, инвестиции и рабочие места. Он выразил надежду, что «первый вопрос с закладкой краеугольного камня» будет решен уже в этом году.