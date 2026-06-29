Латвия хочет построить совместный с Украиной завод дронов у границы

По словам премьера, он договорился с Мелнисом, что Латвия сделает все, снимет политические барьеры и введет «зеленые коридоры», чтобы завод по производству дронов находился в приграничной зоне Латвии. Кулбергс подчеркнул, что Латгалии нужны экономическая активность, инвестиции и рабочие места. Он выразил надежду, что «первый вопрос с закладкой краеугольного камня» будет решен уже в этом году.