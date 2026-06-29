В трех районах Риги во вторник отключат горячую воду
Жителей сразу нескольких районов Риги на один день оставят без горячей воды. Причиной станут обязательные гидравлические испытания теплосетей, после которых подачу обещают восстановить уже вечером.
Компания Rīgas Siltums сообщила, что во вторник, 30 июня, проведет гидравлические испытания теплосетей теплоцентрали «Зиепниеккалнс». На время проверки жители Зиепниеккалнса, Торнякалнса и Атгазене останутся без горячей воды. О плановом отключении заранее уведомлены владельцы домов и управляющие компании, которые должны проинформировать жителей.
В компании также напомнили, что перед началом испытаний температура теплоносителя будет снижена до +45 градусов. Поэтому горячая вода станет менее горячей уже вечером накануне проверки. Это необходимо для безопасности, чтобы в случае повреждения трубопровода в окружающую среду не попала слишком горячая вода.
Испытания планируется завершить в течение одного дня, а подачу горячей воды восстановить уже вечером 30 июня. Исключение составят участки, где во время проверки будут обнаружены повреждения теплосетей — в этом случае отключение может продлиться до завершения ремонтных работ.