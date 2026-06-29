В трех районах Риги во вторник отключат горячую воду

В компании также напомнили, что перед началом испытаний температура теплоносителя будет снижена до +45 градусов. Поэтому горячая вода станет менее горячей уже вечером накануне проверки. Это необходимо для безопасности, чтобы в случае повреждения трубопровода в окружающую среду не попала слишком горячая вода.