В Латвии меняются правила пользования общим имуществом в многоквартирных домах

До сих пор девелоперы пытались обеспечить такие права в рамках действующего законодательства. Например, подземный паркинг оформлялся как отдельная квартирная собственность и продавался в общей долевой собственности со всеми связанными с этим недостатками. При этом в подземном паркинге нередко располагались инженерные системы здания, помещения для хранения отходов, велопарковки и другие объекты общего пользования, законность доступа к которым могла вызывать вопросы. Парковочные места во дворах обычно закреплялись через установление порядка пользования общим имуществом, что создавало неопределенность при последующей продаже этих прав и не гарантировало их долгосрочную стабильность.