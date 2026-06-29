В Латвии меняются правила пользования общим имуществом в многоквартирных домах
Вступили в силу поправки к Закону о квартирной собственности, которые вводят важные нововведения в юридическое устройство многоквартирных домов и порядок использования общего имущества. Поправки были разработаны по инициативе Альянса девелоперов недвижимости в сотрудничестве с адвокатским бюро Ellex Kļaviņš, Министерством экономики, представителями Верховного суда и Юридического бюро Сейма.
Поправки призваны решить две важные проблемы. Первая — как юридически корректно выделить, продать и при этом сохранить права владельцев квартир на такие объекты, как парковочные места, кладовые, террасы на крыше и другие элементы инфраструктуры. Вторая — как организовать совместное использование и содержание внутриквартальных дорог, спортивных и детских площадок, зеленых зон и другой инфраструктуры в жилых комплексах, состоящих из нескольких домов и земельных участков. При подготовке поправок был учтен опыт Германии.
Право исключительного пользования
В законодательство вводится понятие права исключительного пользования — принадлежащего собственнику квартиры права индивидуально пользоваться определенной частью общего имущества. Классические примеры — подземные и наземные парковочные места, кладовые, палисадники у квартир на первом этаже, террасы на крыше, хозяйственные постройки во дворе. Однако этот перечень не является исчерпывающим. Теоретически для исключительного пользования можно будет выделить любую часть общего имущества, если ее можно использовать по назначению и это не препятствует пользованию другими квартирами. Например, нельзя будет выделить в исключительное пользование лестницу или лифт, которыми должны пользоваться все собственники.
До сих пор девелоперы пытались обеспечить такие права в рамках действующего законодательства. Например, подземный паркинг оформлялся как отдельная квартирная собственность и продавался в общей долевой собственности со всеми связанными с этим недостатками. При этом в подземном паркинге нередко располагались инженерные системы здания, помещения для хранения отходов, велопарковки и другие объекты общего пользования, законность доступа к которым могла вызывать вопросы. Парковочные места во дворах обычно закреплялись через установление порядка пользования общим имуществом, что создавало неопределенность при последующей продаже этих прав и не гарантировало их долгосрочную стабильность.
Новое право исключительного пользования будет регистрироваться в Земельной книге как право, принадлежащее конкретной квартирной собственности. Его можно будет отчуждать вместе с квартирой или отдельно, но только другому собственнику квартиры в этом доме. В дальнейшем подземный паркинг сможет оформляться как часть общего имущества дома, а в исключительное пользование будут передаваться только конкретные парковочные места или кладовые. При этом объекты общего пользования, такие как велопарковки, гостевые парковочные места, помещения для нужд управляющего и другие, останутся частью общего имущества.
Создать такую структуру прав девелопер должен при разделе дома на квартирные собственности, до продажи квартир. Если этого не сделать вовремя, позднее потребуется согласие всех собственников, а практика показывает, что добиться его практически невозможно. Поэтому прежний порядок больше не будет применяться. Владельцы квартир также смогут потребовать зарегистрировать уже существующий порядок пользования общим имуществом в Земельной книге в соответствии с новой концепцией права исключительного пользования. Это рекомендуется сделать, например, чтобы гарантировать бесспорное право на отчуждение соответствующего парковочного места.
Общая инфраструктура
Концепция общей инфраструктуры предназначена для решения типичных проблем жилых комплексов из нескольких многоквартирных домов. Обычно такие комплексы строятся поэтапно, и каждый дом располагается на отдельном земельном участке. В результате внутриквартальные дороги, зеленые зоны, детские и спортивные площадки находятся на разных участках, а собственники квартир в других домах не имеют юридического права пользоваться ими и не обязаны участвовать в их содержании. При этом с практической точки зрения логично, что всей внутриквартальной инфраструктурой пользуются все жители комплекса.
Особенно проблемными являются ситуации, когда во всем квартале имеется только одна спортивная площадка, одна детская площадка или один водоем, расположенные лишь на одном земельном участке. С одной стороны, пользоваться ими хотят все жители, а с другой — расходы на их содержание несут только собственники квартир дома, которому принадлежит этот участок.
Новое регулирование предусматривает возможность выделить определенную часть такой внутриквартальной территории и присвоить ей статус общей инфраструктуры. В этом случае все собственники квартир получат право пользоваться этой инфраструктурой так, как если бы весь квартал находился в их общей собственности. Одновременно все собственники будут обязаны участвовать в расходах на ее содержание.
В идеальной ситуации рекомендуется назначить для всех домов квартала одного управляющего. Если же у каждого дома свой управляющий, то каждый из них будет обслуживать ту часть общей инфраструктуры, которая находится в его управлении, а взаиморасчеты по расходам на содержание управляющие будут производить между собой.
Как и в случае с правом исключительного пользования, создание общей инфраструктуры должно быть предусмотрено девелопером еще до продажи квартир.